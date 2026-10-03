El Wydad corrigió el traspié del inicio en el arranque de su temporada en la liga marroquí 2026-2027, tras la derrota por 3-1 ante el Wydad Témara, al imponerse este sábado por dos goles a cero al Difaa El Jadida.

El entrenador portugués Paulo Sérgio comenzó con un once diferente para el Wydad en comparación con el partido anterior, pues realizó tres cambios en el centro del campo y la delantera, al alinear a Adel Jalloufi en lugar de Yahya Jabrane, a Ayman El Hassouni en lugar de Walid Nassi, y a Silver Ganvoula en lugar de Hamza El Hannouri.

El partido vivió la expulsión del defensa del Difaa El Jadida, Zakaria Oubrim, tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el minuto 85.

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El Wydad abrió el marcador a los 27 minutos del partido, disputado en el estadio El Abdi, por medio de Oussama Zemraoui, antes de que el congoleño Ganvoula añadiera el segundo gol para los visitantes en el minuto 59, en una jugada construida por el veterano lateral izquierdo Yahya Attiat-Allah.

Con este resultado, el Wydad suma sus primeros tres puntos de la temporada actual, mientras que el Difaa El Jadida permanece en el último puesto sin ningún punto, después de perder también en la primera jornada ante el Mouloudia de Mequínez por seis goles a dos.