El internacional marroquí Hakim Ziyech se ha visto sorprendido por los últimos acontecimientos que han rodeado su situación en el Wydad Athletic Club, después de que planeara con toda normalidad continuar su trayectoria con el conjunto rojo durante la próxima temporada, antes de encontrarse fuera de los planes de la nueva directiva en un momento que no esperaba.

Según el portal marroquí "Le Botola", Ziyech había comenzado sus preparativos para la nueva temporada con total normalidad junto al grupo, antes de ser excluido del partido amistoso ante el Nahdat Zemamra, para luego ausentarse de la lista del equipo que se desplazó a Agadir para disputar la concentración de pretemporada, por decisión del nuevo presidente del club, Brahim El Asri, lo que supuso una gran sorpresa para el jugador, que creía que su continuidad en el equipo era un asunto zanjado.

Estos pasos provocaron el desconcierto de Ziyech, especialmente porque no esperaba un cambio en su situación de esta manera tras el inicio de los preparativos, de modo que la relación entre el jugador y la nueva junta directiva comenzó a adoptar un cariz más tenso, después de que se viera obligado a entrenar lejos del grupo.

La intensidad del conflicto se agravó cuando Ziyech decidió romper su silencio a través de su cuenta de "Instagram", donde dirigió críticas directas al presidente del Wydad, Brahim El Asri, en medio de las continuas contradicciones sobre la parte que tomó la decisión de excluirlo del equipo.

Las repercusiones de la crisis no se limitaron al plano deportivo, ya que el caso tomó un rumbo legal después de que Ziyech recurriera posteriormente a un agente judicial para documentar su situación dentro del complejo Mohamed Benjelloun, tras ser informado de que debía permanecer en Casablanca y continuar los entrenamientos de forma individual.

Esta escalada llega en un momento en el que la directiva del Wydad busca reordenar la situación económica del jugador, encabezada por el importe de su salario, mientras que los datos que circulan indican que Ziyech no estaba dispuesto a modificar las condiciones acordadas en su contrato, lo que aumentó la complejidad de la situación entre ambas partes.

En un intento de contener la crisis antes de que derive en un conflicto abierto, algunos sectores del Wydad se movieron para acercar las posturas entre el jugador y la directiva, impulsando la celebración de una reunión que junte a Ziyech con el presidente del club, Brahim El Asri, en busca de una fórmula que ponga fin al desacuerdo y preserve la relación entre ambas partes.