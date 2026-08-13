El Willem II encaja otro duro golpe sensible tras la contundente derrota ante el Go Ahead Eagles

Thomas Didillon-Hödl ha sufrido una grave lesión en los isquiotibiales, según informó el jueves Willem II a través de los canales del club. El portero de los Tricolores tendrá que permanecer de baja «varios meses».

Didillon-Hödl sufrió la lesión el pasado fin de semana en el partido inaugural del Willem II en casa del Go Ahead Eagles (4-1). Con 3-1 en contra, el francés se vio obligado a abandonar el encuentro.

Wouter van der Steen entró en lugar de su compañero en la portería y previsiblemente también será titular el sábado, cuando el equipo del técnico John Stegeman espere dar la sorpresa ante el NEC ante su afición.

La lesión de Didillon-Hödl supone un duro golpe para el Willem II. El zurdo de treinta años ha sido uno de los mejores jugadores del club desde su llegada como agente libre procedente del Cercle Brugge en 2024.

La pasada temporada, sus paradas tuvieron un papel importante en el ascenso del conjunto de Tilburg. Además, en la final de los play-offs de la Keuken Kampioen contra el FC Volendam marcó el penalti decisivo en la tanda.

«Esto es, por supuesto, un contratiempo importante», cuenta el canterano del FC Metz. «Me habría gustado estar en el campo y ayudar al equipo».

«Ahora me centro por completo en mi recuperación. Junto con los especialistas médicos, voy a hacer todo lo posible para recuperarme lo mejor posible y volver más fuerte», afirmó Didillon-Hödl.