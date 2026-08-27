En una reunión de emergencia celebrada en Mónaco con motivo del sorteo de las competiciones europeas de clubes de la temporada 2026/2027, se reunieron los representantes de las federaciones nacionales miembros del comité ejecutivo de la Unión Europea de Fútbol, los miembros del Consejo europeo de la FIFA y los presidentes de las federaciones nacionales pertenecientes a la UEFA presentes en el principado, para debatir la crisis persistente en el seno de la FIFA.

La reunión analizó las consecuencias del intento fallido del presidente de la FIFA de vender una participación del Mundial a inversores externos, un plan que el comunicado describió como revelador de «una grave falta de criterio, un abuso del poder presidencial y una concepción del liderazgo incompatible con las obligaciones del más alto cargo del mundo del fútbol».

Mandato pleno para acabar con el gobierno unipersonal

Los presentes confirmaron por unanimidad el mandato otorgado al presidente de la Unión Europea de Fútbol y a su dirección para emprender todas las vías institucionales, políticas y legales disponibles con el fin de garantizar «una reforma radical, la reimposición de los límites adecuados al poder presidencial y asegurar que la FIFA vuelva a gestionarse como una institución íntegra, y no a través de una sola persona».

El comunicado exigió, como primer paso no negociable, la realización de «una revisión externa, independiente y real de la institución FIFA Forward, con acceso pleno a todos los documentos, la correspondencia y los registros de toma de decisiones pertinentes», subrayando que «la FIFA no puede llevar a cabo una investigación de sí misma y esperar que la comunidad del fútbol acepte sin más sus resultados».

Retirada de la confianza y exigencia de la marcha de Infantino

El comunicado fue más allá de la gobernanza y declaró el colapso de la confianza en el propio presidente: «La confianza necesaria para ejercer el cargo de presidente de la FIFA se ha visto sacudida, y no puede recuperarse retirando una sola propuesta, ofreciendo garantías o comprometiéndose a una reforma cuando ya es demasiado tarde. El mundo del fútbol necesita ahora un nuevo liderazgo capaz de reconstruir esa confianza».

En una amenaza directa, la más grave desde que Infantino asumió el cargo, la UEFA anunció que «si el actual presidente de la FIFA aspira a otro mandato, la UEFA colaborará con las confederaciones continentales asociadas para garantizar que se ofrezca una alternativa fiable a las federaciones miembros, una alternativa comprometida con la integridad, la rendición de cuentas, el desarrollo y un verdadero cambio institucional».

Los miles de millones de la FIFA: ¿por qué necesitamos inversores?

El comunicado puso de manifiesto la flagrante contradicción del argumento de la FIFA, recordando que la FIFA «posee actualmente miles de millones de dólares en reservas, un dinero que pertenece a las federaciones miembros».

La UEFA anunció que estudiará con las demás confederaciones continentales «la posibilidad de liberar de forma responsable una parte de las reservas de la FIFA en beneficio de las federaciones miembros, garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de la estabilidad financiera», preguntándose: «¿Por qué creyó el presidente de la FIFA que hacían falta inversores externos para ampliar la financiación del desarrollo?».

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Confirmación por escrito de la retirada del proyecto y suspensión de la salida europea

El comunicado también reveló que la UEFA obtuvo una confirmación por escrito de la FIFA de que el proyecto «FIFA Forward Enterprise» ha sido «retirado de forma definitiva e irreversible, y que no volverá a aparecer bajo ninguna forma, estructura, nombre u otra fórmula».

Sobre la base de esta confirmación, obtenida el 30 de julio, y tras consultar con las federaciones nacionales, la UEFA acordó suspender la retirada de las selecciones europeas de las competiciones de la FIFA de la próxima temporada, incluidas la Copa Mundial Femenina sub-20, la Copa Mundial sub-17 y la Copa Mundial Femenina sub-17, de forma temporal, subrayando que esta postura seguirá bajo revisión permanente y podría reconsiderarse de inmediato si las circunstancias lo exigen.