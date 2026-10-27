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El delantero del Bayern de Múnich Harry Kane ha sido coronado mejor jugador del mundo y ha puesto fin a un cuarto de siglo de espera para que un inglés ganara el Balón de Oro. Kane, de 33 años, se impuso a Kylian Mbappe y Lamine Yamal en la pugna por el prestigioso galardón durante una deslumbrante ceremonia en Londres, lo que desató celebraciones generalizadas y homenajes de figuras destacadas encabezados por el príncipe Guillermo.

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Una noche histórica en Londres

La noche del lunes en el Teatro Palladium marcó un hito en la historia del fútbol inglés. El delantero del Bayern de Múnich conquistó por fin el máximo galardón individual del fútbol, imponiéndose a la estrella del Real Madrid Mbappe y a la sensación del Barcelona Yamal. Acompañado por su esposa Kate en su ciudad natal, el jugador de 33 años se convirtió en el primer inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001.

Para celebrar este logro histórico, el emblemático arco de Wembley se iluminó con un mensaje especial de felicitación. La victoria culmina una trayectoria personal increíble para el delantero nacido en Leytonstone y refuerza su decisión de dar el sonado salto a la Bundesliga.









El reconocimiento de la realeza

Getty Images

El príncipe Guillermo encabezó las felicitaciones públicas en Instagram con un elogioso mensaje para el capitán de la selección. El miembro de la familia real, que asumió el cargo de patrono oficial de la FA en julio de 2024 tras 18 años como presidente, ha apoyado de cerca al delantero en diversas campañas de salud mental y después de la dolorosa derrota de Inglaterra ante España en la final de la Eurocopa 2024.

«¡Muchísimas felicidades a Harry Kane por ganar el Balón de Oro!», escribió Guillermo en las redes sociales. «Qué logro tan fantástico y tan merecido. Un capitán brillante, un jugador extraordinario y alguien que ha regalado a los aficionados al fútbol de todo el mundo tantos momentos inolvidables».

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Compañeros y comentaristas se suman a los elogios

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, destacó enseguida los impresionantes 91 goles de su capitán en 125 partidos internacionales. «¡Felicidades, Harry, por un merecido Balón de Oro!», declaró Tuchel. «Hace mucho tiempo que me quedé sin superlativos para describir tus actuaciones, pero me alegra ver que el mundo del fútbol te ha reconocido oficialmente. Ser el primer inglés en recibir este gran honor en 25 años lo hace aún más especial, y tenemos suerte de contar contigo como líder».

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Su excompañero en el Tottenham Heung-min Son encabezó los homenajes de los futbolistas en internet con este mensaje: «@harrykane te lo merecías más que nadie, muchísimas felicidades, compañero». Las leyendas de Inglaterra Wayne Rooney, John Terry y Gary Neville expresaron sentimientos similares en las redes sociales.

Por su parte, Jamie Carragher insistió en que el fichaje por un club de la Bundesliga fue el factor decisivo. «Estoy encantado. Qué carrera ha tenido, qué jugador es y, como país, no tenemos suficientes ganadores del Balón de Oro», declaró a Sky Sports. «Mi excompañero Michael Owen fue el último en ganarlo, en 2001, así que la espera ha sido larga. Pero, con Harry Kane y, creo, Jude Bellingham, que ganará el Balón de Oro en el futuro, contamos con dos de los mejores jugadores de su época. Me alegro por Kane y por el país».

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Carragher añadió: «Era un cambio que necesitaba hacer. Pensé que quizá estaría obsesionado con el récord goleador de la Premier League, pero lo que le obsesiona son los récords goleadores, no solo ese. Además, le da una gran oportunidad de ganar la Champions League y de estar entre los candidatos al Balón de Oro. Harry Kane no habría podido ganar el Balón de Oro si hubiera seguido jugando en el Tottenham».

Vuelta a los compromisos de su club

Getty Images

Con el título de mejor jugador del mundo, Kane regresará ahora a Alemania con mayores expectativas sobre sus hombros. El Bayern de Múnich dependerá en gran medida de la extraordinaria capacidad goleadora de su jugador de referencia para afrontar un exigente calendario nacional, con la intención de convertir su enorme éxito individual en los ansiados títulos colectivos.

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Además, Tuchel contará sin duda con su capitán, en plena forma, mientras Inglaterra sigue evolucionando tácticamente. Tras conquistar por fin el máximo galardón individual, Kane volverá a centrar rápidamente sus esfuerzos en llevar a su club y a su selección a la gloria en los grandes torneos.