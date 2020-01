El Vissel Kobe gana su primer título y el último para David Villa

El club de Iniesta, Samper y el Guaje ganó la Copa Emperador al Kashima Antlers venciendo por 2-0 en la final, que fue el último partido del asturiano

El Vissel Kobe consiguió este 1 de enero el primer títul de su historia al vencer al Kashima Antlers en la final de la Copa Emperador de . El equipo de Iniesta, Samper y David Villa venció por 2-0 en la final en la que el manchego y el catalán fueron titulares en el duelo.

Por su parte, Villa, que jugaba su último partido antes de colgar las botas y llegaba tocado físicamente, salió en la segunda parte con el duelo ya sentenciado para despedirse en su último partido sobre el césped como epílogo a la altura de una carrera en la que el asturiano lo ha ganado todo.

““Tengo muy claro que este era el final, y me he preparado para lo que viene. El último partido de la liga me lesioné. Me dijeron cuatro semanas, pero peleé hasta el final para poder estar en esta final. “He llegado bastante justo, la verdad, pero contento de haber llegado al final, aunque fuese poco, por haber llegado físicamente en las mejores condiciones que he podido. He tenido que trabajar mucho estas semanas para poder terminar mi carrera de esta forma tan bonita, ganando un título”, explicó.

Antes, la final ya quedó sentenciada en la primera parte gracias a un gol en propia puerta de Tomoya Inukai en propia puerta en el minuto 18 y otro de Fujimoto en el 38, que dejó el encuentro prácticamente decidido.