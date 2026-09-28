A pesar de que aún faltan más de diez días para la vuelta de LaLiga, el Real Madrid regresa hoy lunes a los entrenamientos en Valdebebas para preparar su partido ante el Villarreal el próximo 10 de octubre.

El conjunto blanco, que disfrutó de una semana de descanso tras su derrota en el derbi madrileño con el visto bueno de Mourinho, tiene previsto comenzar los entrenamientos a las 10:30 de la mañana.

La sesión de entrenamiento comenzará con solo siete jugadores del primer equipo: Courtois, Lunin, Carreras, Asensio, Rüdiger, Tchouaméni y Thiago Pitarch. El resto de los jugadores, ya sea por lesión o por participar con sus selecciones nacionales, se incorporarán al grupo a partir de la próxima semana.

Estas son, por tanto, las herramientas de las que dispone el técnico portugués para iniciar la próxima etapa de la temporada, que, aunque no es decisiva, sí resulta muy importante, ya que, además de partidos complicados como el del Villarreal o el de la Champions League ante la Roma en el estadio Olímpico, el trayecto concluirá con un partido ante el Barcelona en el Camp Nou el 25 de octubre, que, tal como están las cosas ahora, podría incluso definir la forma de la lucha por el título de LaLiga.

El diario "Mundo Deportivo" aseguró que, hasta entonces, el Real Madrid tiene margen de mejora, pero también sabe que debe trabajar en muchos aspectos y, sobre todo, centrarse en las cuestiones en las que el equipo deja mucho que desear.

Uno de los principales problemas reside en la construcción de las jugadas ofensivas, para el que Mourinho parece incapaz de encontrar una solución. El técnico portugués, absorto en su trabajo, ha estado meditando a fondo sobre una posible solución durante los últimos días, en busca de la combinación óptima con los jugadores actuales de su plantilla.

Por ello, en los próximos partidos podríamos presenciar nuevas indicaciones para los jugadores y, lo que es más importante, la toma de algunas decisiones difíciles.

Así pues, esta será una buena oportunidad para poner a prueba la capacidad del técnico portugués de mostrar la personalidad que se espera de él y sentar en el banquillo a jugadores importantes como Vinicius, sobre todo teniendo en cuenta que su rendimiento no ha sido óptimo en el inicio de esta temporada.

La situación del brasileño supone un verdadero dilema, pues aún permanece en la memoria el recuerdo del incidente de la temporada pasada, cuando Xabi Alonso intentó hacer algo similar y el jugador declaró con claridad ante las cámaras, durante el partido del Clásico, que "se iba del equipo".

Por otro lado, una de las buenas noticias que recibirá Mourinho próximamente es el regreso de Éder Militão, que está a punto de volver a los entrenamientos con el equipo tras su lesión y la operación a la que se sometió en el tendón de la rodilla el 28 de abril, que le impidió participar con Brasil en el Mundial.

Este defensa, indispensable cuando está en su mejor forma, reforzará la competencia en la línea defensiva y podría, a su vez, generar algunos huecos en una posición que parecía que Mourinho tenía bajo control, aunque la derrota en el derbi le afectó negativamente.