El vicepresidente de la Federación Egipcia: habrá una reunión decisiva con Hossam Hassan

Khaled El-Derendly, vicepresidente de la Federación Egipcia de Fútbol, destapó los entresijos de la crisis que vivió el viaje de Egipto para enfrentarse a Sudán del Sur (5-0), en la segunda jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El-Derendly, que encabezó la delegación, señaló en declaraciones televisivas al canal "On Sport": "No hubo un desacato directo por parte del cuerpo técnico de la selección de Egipto, pero sí un error administrativo y organizativo; el cuerpo técnico y los jugadores llegaron tarde al aeropuerto, y lo que correspondía, según el protocolo, era saludarme a mí como jefe de la delegación antes de viajar".

Y continuó: "Me llegó un mensaje implícito de Hossam e Ibrahim Hassan, dirigido a la Federación, y pasamos todo el viaje en avión con cada parte en una dirección diferente".

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Y prosiguió: "La jefatura de la delegación es algo que representa el nombre de Egipto, por eso evité cualquier problema en estos momentos y contuve la situación con mucha calma. En cuanto llegamos, organicé todos los asuntos logísticos, e incluso en el comedor separé la sala de los jugadores y el cuerpo técnico de la sala destinada a la Federación y los invitados, y no hubo ninguna conversación entre el cuerpo técnico y yo tras el partido ante Sudán del Sur".

El-Derendly añadió: "Conozco perfectamente las funciones y los deberes del jefe de la delegación, y el trato con los jugadores se dio con total normalidad, y el saludo entre nosotros se mantiene; asimismo, confirmo que no hubo ningún contacto entre Mohamed Salah y el ingeniero Hany Abo Rida (presidente de la Federación), ni conmigo en absoluto, sobre este asunto".

El futuro del cuerpo técnico

Sobre el futuro del cuerpo técnico de Egipto tras esta crisis, el vicepresidente de la Federación Egipcia dijo: "No se habla en absoluto de la salida del cuerpo técnico por ahora, pero sin duda habrá una revisión decisiva a raíz de esta situación; hubo algunas cosas inusuales que vivió la delegación, y es necesario corregirlas en el próximo periodo. Las declaraciones del cuerpo técnico siempre se pasan por alto y se dejan correr, pese a que en muchas ocasiones son poco acertadas".

Acerca de los próximos pasos, declaró: "Tendré una reunión con el ingeniero Hany Abo Rida y el cuerpo técnico, para aclarar todos los asuntos y los puntos de desacuerdo. No estamos en conflicto con nadie, y todos los miembros de la junta asistieron a los entrenamientos de la selección, pero publicar la noticia de la llegada y el regreso de la delegación de la selección, sin mencionar el nombre del jefe de la delegación, es algo que no se permite en absoluto, y así estamos creando problemas sin necesidad".

Respecto al comunicado que emitió la Federación en apoyo al portero Mohamed El-Shenawy —y que, según informaciones de prensa, provocó el enfado de Hossam Hassan, quien había criticado al guardameta—, El-Derendly dijo: "El comunicado de la Federación Egipcia en apoyo a El-Shenawy fue algo normal, y se dio con la aprobación de todos los miembros de la junta directiva sin excepción".

Cabe recordar que la selección egipcia se enfrentará a su invitada sudafricana mañana domingo en el estadio de El Cairo, en un partido amistoso de cierre del actual parón internacional.



