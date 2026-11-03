Pocas horas antes del duelo del martes por la tarde (18:45 horas), el VfB Stuttgart lanzó una pequeña pulla a Galatasaray en una publicación en su cuenta de X.

En la publicación, que ya ha sido eliminada, el equipo de redes sociales del conjunto de Stuttgart compartió una imagen del sistema de altavoces del Rams-Park, el estadio de los Leones. La acompañó de tres emojis pensativos.

El trasfondo son, al parecer, los recurrentes debates sobre el ambiente en el estadio del club de la capital turca. En el pasado han surgido repetidas acusaciones de que el famoso silbido de los aficionados del Gala se amplifica también por los altavoces del estadio para caldear aún más el ambiente y, potencialmente, intimidar más al equipo visitante.

Sin embargo, la publicación no sentó nada bien a los seguidores del equipo de Estambul. Muchos usuarios escribieron comentarios críticos o insultantes, por lo que el VfB Stuttgart se vio obligado a retirarla de la plataforma poco después y a disculparse públicamente.

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¿Cómo reaccionaron los aficionados del Galatasaray a las disculpas del VfB Stuttgart?

«Querida comunidad del Gala: con la publicación que compartimos desde su estadio no pretendíamos ofender a nadie. Si así ha sido, les pedimos disculpas. Agradecemos su hospitalidad en Estambul y la buena colaboración entre nuestros clubes. Esperamos que sea un partido limpio y emocionante en su magnífico estadio», escribió el club de la Bundesliga.

La cuenta oficial del Galatasaray aceptó las disculpas y respondió al comunicado del VfB Stuttgart: «¡Gracias! Estamos deseando recibiros en nuestro estadio, que tiene uno de los mejores ambientes futbolísticos del mundo. ¡Que sea un gran partido!».

Por parte de los aficionados, las disculpas del conjunto de Stuttgart también recibieron numerosas críticas, algunas muy duras. En solo diez horas, la publicación ya había acumulado 1,4 millones de visualizaciones. La mayoría de los alrededor de 2200 comentarios procedían de seguidores del Gala.

En lo deportivo, el conjunto suabo podría dar el martes por la tarde otro gran paso hacia la fase eliminatoria. Tras tres partidos, el VfB Stuttgart ya suma siete puntos; con diez, tendría un pie en la ronda intermedia.