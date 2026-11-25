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Jose Mourinho comparó la privacidad del vestuario del Real Madrid con Las Vegas tras la contundente victoria de su equipo ante el PSV Eindhoven en la Champions League. Pese a su discreción, el técnico portugués explicó el cambio táctico y el análisis en vídeo que ayudaron a sus jugadores a sumar tres puntos vitales.

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La regla de Las Vegas y los ajustes al descanso

Mourinho mantuvo el misterio sobre los detalles de su charla al descanso después de una segunda parte dominante ante el PSV . Tras ir por detrás en el marcador o tener problemas para encontrar el ritmo durante los primeros 45 minutos, el conjunto español salió transformado, lo que suscitó preguntas sobre lo que se había dicho a puerta cerrada. Mourinho no tardó en marcar los límites en cuanto a la privacidad del vestuario.

«El vestuario es como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Hemos hablado. Somos amigos y hemos hablado», declaró Mourinho a Movistar. Pese a la referencia en tono de broma a la célebre ciudad de Nevada, el entrenador admitió en la rueda de prensa posterior al partido que recurrió a la tecnología, y no solo a las palabras, para corregir una primera parte «terrible» en la que su equipo no logró imponerse en los duelos individuales ni presionar con eficacia. «Intenté buscar con los analistas tres o cuatro vídeos que mostraran a los jugadores lo que estábamos haciendo mal. Fue una charla al descanso de pocas palabras, porque una imagen vale más que mil palabras. Vimos tres vídeos diferentes, uno defensivo y dos ofensivos. Y con las imágenes es más fácil entenderlo», añadió el técnico.

Cambios tácticos y preocupaciones defensivas

El triple cambio de Mourinho al descanso resultó decisivo para la remontada en la segunda parte, aunque el veterano técnico se negó a cargar contra los titulares sustituidos al término del encuentro. En su lugar, el entrenador portugués defendió la drástica remodelación del equipo como una apuesta táctica calculada y no como una crítica pública a las actuaciones individuales.

El entrenador habló de los riesgos asumidos durante el partido, en particular por los jugadores amonestados y los que regresaban de una lesión. «El triple cambio fue un poco de todo. Teníamos dos tarjetas amarillas en un partido con muchos contraataques suyos; era un riesgo. Luego es evidente que los dos centrales que más están jugando querían estar en mejor forma», explicó a Movistar.

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Margen de mejora pese a los 15 puntos

Con el Madrid asentado en los 15 puntos en la clasificación de la Champions League, Mourinho se centra en evitar la ronda de play-off sumando algunos resultados positivos más. Sin embargo, su carácter perfeccionista le impide estar satisfecho con la incapacidad del equipo para comenzar los partidos con la misma intensidad que muestra cuando necesita remontar. El técnico señaló que aún queda mucho trabajo por hacer en los entrenamientos.

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Advirtió de que depender de las remontadas es una estrategia peligrosa que podría acabar saliendo mal. «Evidentemente, remontar deja una buena sensación. Pero, con los riesgos que estamos asumiendo, puede salir mal. Y no quiero tener esta sensación, esta duda de si vamos a empezar bien o mal».

El Madrid pone la mirada en el duelo ante el Alavés

El Madrid mantiene su marcha imparable en Europa: su quinta victoria consecutiva lleva al 15 veces campeón continental directamente a lo más alto de la clasificación. Mientras el Real Madrid sigue mostrando su fuerza en el gran escenario europeo, la situación del PSV es muy distinta: permanece fuera de los puestos de play-off con apenas cuatro puntos en sus primeros cinco partidos. Con su buena racha europea intacta, el Madrid volverá ahora a centrarse en la competición nacional, con la intención de prolongarla este fin de semana en casa ante el Alavés.