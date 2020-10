El vestuario del Barcelona reacciona a la dimisión de Josep Maria Bartomeu: "Ojala no nos afecte"

Ronald Koeman y Sergi Roberto fueron los primeros en reaccionar a la renuncia del presidente del Barcelona.

Veinticuatro horas después de la dimisión de Josep Maria Bartomeu como presidente del Barcelona empezó el degoteo de reacciones desde el vestuario del primer equipo azulgrana. Estos fueron todos los que se refirieron a la renuncia del hasta el martes máximo mandatario barcelonista tras vencer a domicilio de la .

Ronald Koeman: "No me sorprendió"

"Creo que tenemos que pensar en la parte deportiva. Con la decisión de la directiva, el equipo estuvo bien. Ojalá nos afecte en los próximos partidos. Nuestra energía ha de estar en el fútbol no en otra cosa".

"En principio no creo que cambie nada y si algo cambia me lo tendrán que decir, trabajo como entrenador y queremos sacar buenos resultados y trabajar bien, es ahí donde ponemos la energía, lo extradeportivo no está en nuestras manos y ya veremos qué puede pasar".

"No me siento liberado ni mucho menos, cada uno tendrá sus sensaciones pero hoy el equipo demostró que no nos afecta, si lo hiciera no hubiéramos podido hacer un partido como el que hicimos".

"No puedo decir que me sorprendiera, había mucha movida sobre este tema y el presidente tomó la decisión por el bien del club debido a unas circunstancias de las que no puedo opinar".

Sergi Roberto: "Pasamos de todo esto"

"La mejor respuesta es el partido que hemos hecho hoy, se está hablando mucho y se puede entender después de lo que ha pasado pero lo que queremos todos es ganar partidos y títulos, pasamos de todo esto, tenemos que centrarnos en lo nuestro, mejorar en el terreno de juego".