Compartir Sigue a GOAL en Google

Diversos informes periodísticos revelaron un ambiente tenso dentro de la concentración de la selección de Francia, después de que Rayan Cherki y Bradley Barcola protagonizaran un fuerte intercambio verbal.

Anuncios

Según lo informado por la cadena "RMC Sport", la crisis estalló en el vestuario tras el final de la primera parte del encuentro ante Italia, que terminó empatado 1-1 (y que concluyó con la derrota de Francia por 1-3, en el marco de la Liga de Naciones de Europa), después de que aumentara la tensión entre los jugadores, en un altercado que los informes describieron como grave.

La cadena señaló que Cherki abandonó el vestuario enfurecido tras la discusión, en un incidente que reflejó la magnitud de la tensión dentro de la selección francesa, pese a que el encuentro aún no se había decidido.

Ambos jugadores habían formado parte del once titular de Francia ante Italia, y completaron el partido tras el final del descanso, antes de que el cuerpo técnico decidiera sustituir a Barcola en el minuto 76 y a Cherki en el minuto 82.

La selección italiana logró decidir el encuentro durante la segunda parte, tras añadir dos goles en los minutos 63 y 75, para ganar por 3-1 y dejar a la selección francesa ante numerosos interrogantes sobre las consecuencias de la derrota, que provocó reacciones de ira entre la afición y los medios de comunicación italianos.

Anuncios Anuncios

Y pese a la victoria de Francia sobre Turquía por 2-1 en su siguiente partido, y a asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa desde la primera posición, los ecos de la derrota ante Italia siguieron presentes, después de que se revelaran los detalles de la tensión que se extendió hasta el vestuario.

Por su parte, Zinedine Zidane habló sobre su mensaje a los jugadores tras la derrota, asegurando que les pidió no ceder a la inquietud, y dijo: "Les pedí que no entraran en pánico. Perdimos, pero no merecíamos del todo la derrota".