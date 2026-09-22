Un informe de prensa español habló, este martes, de los entresijos del claro descenso de nivel del brasileño Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, esta temporada.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que la derrota en el derbi madrileño, ante el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano (2-1), dejó al Real Madrid en estado de shock.

El rendimiento y el comportamiento de algunos de sus jugadores están bajo escrutinio, ante la oleada de críticas que ha alcanzado al equipo, y el parón internacional que se extiende durante tres semanas podría ser una oportunidad propicia para que el equipo calme las aguas.

Y de entre todos los jugadores, destaca el nombre de Vinicius Junior, cuyo nivel ha descendido de forma clara esta temporada, ya que su rendimiento en el partido del derbi fue catastrófico.

El jugador brasileño era un firme candidato a incorporarse al Arsenal dirigido por Mikel Arteta, el pasado verano, pero finalmente renovó su contrato con el Real Madrid.

La emisora "Cadena SER" informó de que los compañeros de Vinicius en el equipo aceptaron su marcha en el último mercado, e incluso estaban convencidos de ello.

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Afirmó que "varias fuentes consultadas por la emisora creen que la crisis de Vinicius se remonta al verano, cuando muchos de sus compañeros de equipo esperaban su traspaso al Arsenal".

Y continuó: "Las negociaciones para la renovación del contrato no iban bien; en Inglaterra querían convertirlo en la cara mundial de la Premier League, junto a Haaland, y sus compañeros dieron por hecho que se marcharía en verano".

La emisora añadió: "No se marchó, pero los jugadores del Real Madrid creen que se marchó mentalmente. Sus compañeros del vestuario lo quieren, pero le resulta difícil recuperar el cariño de la afición del Bernabéu. Su rendimiento sobre el terreno de juego no mejora, y el fantasma del banquillo se cierne en el horizonte, y esta podría ser la pregunta más importante tras el parón: ¿mantendrá Mourinho a Vinicius, el jugador clave del Real Madrid durante los últimos cinco años, en el once titular durante más tiempo, o le arrebatará Diomande su lugar?".