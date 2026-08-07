El verdugo de Marruecos: la estrella de Senegal, candidata a suceder a Kessié en el Al Ahly

El club Al-Ahli saudí ha puesto la mirada en el verdugo de la selección de Marruecos, con el objetivo de ficharlo durante el actual mercado de fichajes veraniego, para suceder a su exjugador marfileño Franck Kessié.

Kessié abandonó las filas del Al-Ahli tras la finalización de su contrato al término de la temporada pasada, después de 3 años históricos en los que llevó al equipo a conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia de Élite en dos ocasiones, y la Supercopa de Arabia Saudí tras 9 años de ausencia.

El periodista de confianza Rudy Galetti dijo, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que el Al-Ahli tiene como objetivo el fichaje del senegalés Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, con el fin de compensar la salida de Kessié durante la próxima temporada.

Galetti aclaró que Gueye compite con el propio Kessié, ya que el jugador marfileño podría regresar a las filas del Al-Ahli la próxima temporada, ante la imposibilidad de fichar a un sustituto para él hasta el momento.

Pape Gueye está considerado uno de los jugadores más destacados de la selección de Senegal en el último periodo, hasta el punto de que marcó el gol de la victoria ante Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, antes de que el título le fuera retirado a los "Leones de la Teranga" más tarde.

Al final de la temporada, el jugador de 27 años recibió el premio al mejor jugador africano de la temporada pasada de la Liga española, después de obtener el 38% de los votos de aficionados y periodistas.

Gueye juega para el Villarreal desde 2024, cuando fichó por sus filas procedente del Marsella francés, para disputar con él 64 partidos, en los que logró marcar 9 goles.