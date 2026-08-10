El argentino Leandro Paredes, centrocampista de Boca Juniors, está cerca de dar el salto a la liga turca, después de que el Trabzonspor entrara en negociaciones preliminares para hacerse con sus servicios, en una operación que podría reunirlo con el egipcio Mohamed Salah, en caso de que se complete el traspaso de la estrella argentina al equipo.

El portal turco "Haber61"señaló que el Trabzonspor dio el primer movimiento oficial para informarse sobre las condiciones de contratación de Paredes, a petición del director técnico Fatih Tekke, e indicó que el jugador se muestra más abierto a la idea de trasladarse a Turquía en comparación con etapas anteriores.

La fuente aclaró que las exigencias económicas de Paredes oscilan entre los 6 y los 7 millones de euros anuales, mientras que Boca Juniors pide unos 10 millones de euros para dar el visto bueno a la salida del jugador, cuyo contrato con el club argentino se extiende hasta diciembre de 2028.

Paredes, de 32 años, tiene un pasado particular con el fútbol egipcio, tras haber desempeñado un papel decisivo en la eliminación de la selección de Egipto del Mundial 2026, durante el enfrentamiento entre ambas selecciones en los octavos de final.

En los últimos instantes del partido, con Egipto y Argentina empatados 2-2, Omar Marmoush salió en un rápido contraataque e intentó enviar un pase a Mahmoud Hassan Trézéguet, que se encaminaba a quedarse solo ante el portero Emiliano Martínez, pero Paredes leyó el pase en el último momento e intervino para cortar el balón.

La intervención del centrocampista argentino se convirtió en un punto de inflexión en el partido, después de que Argentina saliera en un contraataque que terminó con el gol de la victoria de Enzo Fernández, para clasificarse a los cuartos de final y proseguir su camino hasta el partido final.

Debido a esa jugada decisiva, el nombre de Paredes quedó asociado en Egipto al de "verdugo de Marmoush", tras privar al delantero egipcio de una ocasión clara que podría haber cambiado por completo el rumbo del encuentro.

Salah podría facilitar la operación

El movimiento del Trabzonspor hacia Paredes llega en medio de los grandes cambios que vive el equipo turco, después de que el club lograra atraer a un nombre de talla mundial, Mohamed Salah, junto a sus gestiones para incorporar a Darwin Núñez.

"Haber61" señaló que el gran avance en el proyecto del Trabzonspor ha hecho que Paredes sea más receptivo a la idea de jugar en Turquía, después de haberse mostrado más reticente ante esta opción en etapas anteriores.

El club turco confía en aprovechar la presencia de nombres del calibre de Salah y Núñez para convencer a Paredes de unirse a sus filas, especialmente porque el jugador cuenta con una gran experiencia a nivel internacional, ha disputado una final de la Liga de Campeones de Europa y es, además, uno de los elementos importantes de la selección de Argentina.

Los números de Paredes

Paredes atraviesa un periodo estable con Boca Juniors, ya que ha disputado 18 partidos en la liga argentina durante la presente temporada, en los que ha marcado dos goles y dado 3 asistencias.

Asimismo, el jugador disputó 7 partidos con la selección de Argentina durante el Mundial 2026, y fue uno de los elementos que contribuyeron a que el vigente campeón alcanzara el partido final.

En caso de que el Trabzonspor logre cerrar la operación, Paredes tendrá la oportunidad de coincidir nuevamente con Salah a nivel de club, en un movimiento que añade un nuevo nombre de talla mundial al proyecto del club turco, que aspira a competir con fuerza la próxima temporada.