El VAR también salpica al Barcelona: Suárez marcó el gol de la discordia ante el Leganés

Los jugadores, técnicos e incluso otros miembros del mundo del fútbol no se guardaron su opinión sobre el 2-1 del delantero uruguayo.

El Barcelona venció con polémica al Leganés después de que Luis Suárez marcara el 2-1 del conjunto blaugrana tras chocar con el portero Cuéllar en el área pequeña en una acción que para muchos aficionados fue falta pero que el árbitro, tras consultar con el VAR, decidió dar como válido.

Ernesto Valverde dejó claro que para él fue un tanto legal: "Es un gol clarísimo, como un piano de grande, no toca al portero y todo esto está muy bien para el qué dirán y nada más. Hay menos margen de error pero siempre habrá polémica porque hay gente interesada en ello, seguirá habiendo equivocaciones, el tema es la aceptación que tenemos del error, esto no acabará con el VAR ni con un robot arbitrando".

En la misma línea se expresó Carles Aleñá: "No sé si chocan. Pero si lo han mirado en el VAR y dicen que es gol no habrá habido mucho contacto para anularlo". También respaldó la legalidad el directivo culé, Guillermo Amor: "Desde mi posición se ve gol. Luis Suárez va rápido al rechace y acaba la jugada. El árbitro ha pitado lo que ha pitado y si encima decide el VAR, bien está también".

"Creo que hay contacto entre Luis Suárez y el portero, pero toca balón antes, para mí no es falta, puedo equivocarme y cada uno tira a su lado... Cuéllar es un grandísimo portero, le da mucho al Leganés, los roces con él fueron lances del juego", aseguró Jordi Alba.

No lo tienen tan claro en el Leganés, tal y como lo expresó su técnico Mauricio Pellegrino: "Es clara la falta de Suárez a Cuéllar. Hay contacto con el portero en el área pequeña. "El Barcelona no necesita este tipo de acciones para adelantarse en el marcador; era una jugada clarísima. Cuando hay un contacto en el área pequeña del portero es falta" y el centrocampista, Recio: "Podías comprender que un árbitro no viera las jugadas pero ahora con VAR no lo termino de comprender".

Más comedida se mostró la presidenta del club pepinero, Victoria Pavón, en declaraciones a Movistar +: "Es una jugada difícil. Si dicen que es gol...vamos a respetarlo. Lo hemos visto y no lo teníamos claro nadie".

La polémica no dejó indiferente a nadie y el ex jugador del Real Madrid y aún trabajador del club, Álvaro Arbeloa, no se mordió la lengua en redes sociales: "Nos las prometíamos muy felices con el VAR pero ni por esas. Les da igual. Pasamos de un ‘¿Qué más quieres que te de?’ a ‘Todo ok, José Luis’ y se quedan tan tranquilos, oye".

También se mojó el portero español del West Ham, Adrián San Miguel: "No sabía yo que atacar un balón dividido con tal agresividad teniendo al portero de rodillas en el suelo apunto de blocarlo sin poder protegerse,no es ni falta...ni tarjeta...ni ná de ná...lo peor de todo que el VAR no sea capaz de anularlo".