El VAR salva al Real Madrid: ¿era falta de Gudelj a Militao en el gol de De Jong?

En un córner, y tras consultar con el videoarbitraje, Martínez Munuera aprecia falta en el bloqueo del sevillista al brasileño.

El VAR ha salvado al este sábado en el Santiago Bernabéu, donde el se adelantaba en el marcador sobre los 31 minutos de la primera parte con un cabezazo de Luuk De Jong a la salida de un córner. Sin embargo, y tras consultar con el videoarbitraje, el colegiado del partido, Martínez Munuera, apreció una más que dudosa falta en el bloqueo de Gudelj a Eder Militao y decidió anular el tanto del delantero holandés nacido en .

Enseguida, el sevillismo reclamó el tanto anulado, que suponía el 0-1 para los andaluces por la jornada 20 de . Julen Lopetegui, que en su día fue entrenador del Real Madrid, mostraba su disconformidad al cuarto árbitro tras ver la acción en el VAR. El expreparador de los blancos, que fue despedido por Florentino Pérez el año pasado, consideró que el bloqueo de Gudelj, que se quedó parado cuando Militao iba a corregir su posición, no era falta. El gol de De Jong hubiera sido su tercer gol en los 17 partidos de LaLiga que lleva disputados hasta la fecha.

El VAR anuló el gol de De Jong por falta previa de Gudelj a Militao. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3m4Bt2E1zr — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 18, 2020

Cabe recordar que el de este sábado es el decimoséptimo gol anulado por el VAR en La Liga 2019-20, siendo además el segundo que favorece al Real Madrid (el otro había sido en Vigo en agosto pasado, marcado por el por mediación de Brais Méndez).

ANDÚJAR OLIVER: "ESTÁ MAL ANULADO"

El ex árbitro Andújar Oliver se refirió a la polémica jugada y, en los micrófonos de Radio Marca, aseguró: "Considero que no hay falta de Gudelj sobre Militao. El jugador del Sevilla está de espaldas y se queda quieto. Es el central del Real Madrid el que impacta con el cuerpo de Gudelj pero en el momento que el árbitro acude al monitor estaba claro que lo iba a anular".

ITURRALDE: "GOL BIEN ANULADO"

Sin embargo, Eduardo Iturralde González, árbitro de Diario AS y Carrusel Deportivo, opinó: “Los placajes están prohibidos en el fútbol. El jugador del Sevilla hace un pequeño movimiento para ir a por el jugador del Madrid. En el reglamento el blocaje no existe. Sí se pita el blocaje para mí sí es falta. Si pitamos este blocaje vía VAR, hay que estar atentos para pitarlos todos. El blocaje se mira si hay movimiento del delantero hacia el defensor, no es lo mismo que estés quieto a que te muevas para placar”.