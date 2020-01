El VAR, protagonista: las polémicas arbitrales del Barcelona vs. Atlético Madrid, por la Supercopa española

González González -y el videoarbitraje- han tenido mucho trabajo en Arabia Saudí.

y Atlético Madrid se midieron en Arabia Saudí por la segunda semifinal de la Supercopa de .. A continuación, las jugadas más polémicas que se vivieron en este encuentro disputado este jueves, con José Luis González González teniendo mucho trabajo y el VAR siendo protagonista.

MINUTO 74: GOL ANULADO A PIQUÉ

González González no dIO validez a la diana del defensor blaugrana por un milimétrico fuera de juego de Arturo Vidal en el momento del saque de falta de Leo Messi. El chileno estaba, por muy poco, adelantado.

Segundo gol anulado al Barcelona, en esta ocasión por fuera de juego de Arturo Vidal. #SupercopadeEspaña pic.twitter.com/e1ERrYdinC — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 9, 2020

MINUTO 80: EL PENALTI DE NETO

MINUTO 84: ¿PENALTI DE PIQUÉ?

El portero brasileño derribaba a Vitolo Machín y era pena máxima para el Atlético. Indiscutible: era falta y no era expulsión para Neto, porque ya no existe el triplete castigo (penal, roja y gol).El colegiado, en conversación con la sala VAR, no acude al monitor para consultar la acción. Las imágenes muestran cómo Gerard Piqué toca ligeramente el balón con la mano cuando Morata buscaba el centro al área.