Informes periodísticos han revelado detalles llamativos en la trayectoria de Carlos Espí, delantero del Real Madrid, quien pudo haberse incorporado al Valencia en dos ocasiones durante su etapa en las filas del juvenil del Alzira, pero el club no dio el paso para ficharlo.

El Valencia se enfrentará al Real Madrid la noche del sábado, en la jornada 12 de LaLiga, en el estadio de Mestalla.

Según el diario español "As", Carlos Espí (nacido en Tavernes de la Valldigna en 2005) nunca ha jugado en el estadio de Mestalla, pese a que podría haberse convertido en su feudo, después de ausentarse por lesión del duelo entre el Levante y el Valencia la temporada pasada.

El club Alzira había ofrecido al jugador al Valencia en dos ocasiones cuando estaba en la etapa juvenil, pero este último no se movió para cerrar la operación.

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Espí se unió al Alzira procedente del equipo UE Tavernes, que se enfrentó al Valencia en la Copa del Rey.

La recomendación de ficharlo llegó de Marta Pellicer, miembro del departamento de captación de talentos del club La Safor, que confiaba plenamente en las cualidades del jugador, pese a que el equipo sub-16 del Alzira competía a nivel de la provincia de Valencia, mientras que el equipo del Tavernes disputaba sus competiciones en la liga regional.

La directiva del Alzira decidió, por recomendación del director deportivo Rafa Asensio, asignar al jugador un entrenador personal un día a la semana para desarrollar sus capacidades físicas.

Este paso demostró su éxito, después de que Espí marcara 6 goles con el equipo sub-16, 25 goles con el juvenil (C) y 6 goles con el juvenil (B).

Durante esos tres años, los partidos del jugador se convirtieron en un punto de atracción para ojeadores y agentes de futbolistas, que se preocuparon por seguirlo de cerca.

En 2022, el Alzira y el Valencia, que están vinculados por un acuerdo de colaboración, organizaron un partido amistoso para observar a varios jugadores de los equipos juveniles, y Espí estaba entre ellos, pero el jugador no mostró el nivel esperado aquel día, y el Valencia no dio el paso para ficharlo.

A pesar de ello, Espí continuó marcando goles en las competiciones ligueras, antes de que el Levante se moviera para incorporarlo, donde Rafa Asensio se encargó de negociar su traspaso al club.

Pero el Levante rechazó inicialmente las condiciones que había puesto el Alzira, que incluían conservar un porcentaje del valor de la futura reventa del jugador, una condición que benefició al club 4 años después, ya que recibió 2,5 millones de euros tras el traspaso de Espí al Real Madrid.

Durante las negociaciones estancadas, Asensio y el padre del jugador retomaron el contacto con el Valencia en un nuevo intento de cerrar la operación, e incluso el delantero acudió a la ciudad deportiva del club en Paterna para someterse a un nuevo periodo de prueba, pero el intento tampoco tuvo éxito esta vez.

Finalmente, el Levante aceptó conceder al Alzira un porcentaje del 10% del valor de cualquier futuro traspaso del jugador, pese a que el club reclamaba un porcentaje del 15%, por lo que Espí se marchó al Levante antes de convertirse en jugador del actual Real Madrid.