El Valencia envía una carta de queja a la UEFA por la propuesta de la RFEF

Según "Plaza Deportiva" el club ha notificado al organismo europeo que no está conforme con el criterio que ha puesto encima de la

Se siente maltratado y ha reaccionado. Según ha podido saber "Plaza Deportiva", el CF ha notificado al organismo europeo que no está conforme con el criterio que ha puesto encima de la mesa Luis Rubiales para elegir los equipos que accederían a Europa en caso de no reanudarse la temporada. El club considera que existe un vacío legal al no haber finalizado la temporada y que la RFEF no tiene la competencia para trazar el sistema de elección de los equipos que jueguen competición europea el próximo curso.

Cabe recordar que con la propuesta de Rubiales el Valencia CF sería el perjudicado ya que se cambiaría la normativa, ya que el Athletic de Bilbao entraría en Europa aunque pierda o ni siquiera se dispute la final de la . Es decir, se modificaría un criterio establecido con la competición ya empezada, algo que ya hizo con la pasada edición de la Supercopa de . En el Valencia CF estiman que la propuesta no es justa con sus intereses y se han quejado.

LA propuesta de la comisión de la RFEF consiste en que FC , , y vayan a la Champions y que y disputen la , en el caso de que se cancele la temporada, mientras que la séptima plaza caería en manos del Athletic de Bilbao en lugar de los valencianistas. El valencianismo se siente indefenso en las últimas horas y precisamente por eso, el club ha decidido mover ficha con esta misiva a la UEFA.