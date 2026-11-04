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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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El uruguayo se perderá una serie de partidos: la lesión de Rodri es peor de lo que reveló el Barcelona

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El Barcelona recibió un duro golpe anímico antes del esperado duelo frente al Atlético de Madrid, después de que se revelaran detalles más preocupantes sobre la lesión del centrocampista Rodrigo Hernández, que podrían hacer que su ausencia se prolongue cerca de un mes completo, dejando al equipo sin sus servicios en una serie de partidos importantes.

El club catalán había anunciado hoy, en un comunicado médico oficial, que las pruebas a las que se sometió Rodri confirmaron que sufre una lesión leve en el bíceps femoral de la pierna derecha, tras notar molestias musculares durante el encuentro ante el Aston Villa, aunque no precisó la duración de su ausencia, limitándose a confirmar que no llegará al duelo contra el Atlético de Madrid en LaLiga, el próximo domingo.

Rotura muscular y no una lesión leve

Según el diario «Sport», las pruebas confirmaron que el jugador sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha, lo que podría apartarlo de los terrenos de juego durante cuatro semanas, en un giro que revela que la lesión es más seria de lo que daba a entender el comunicado médico del club.

De este modo, la ausencia de Rodri no se limitará al duelo contra el Atlético de Madrid previsto para el próximo domingo en el estadio Metropolitano, sino que se extenderá a otros partidos durante las próximas semanas.

Partidos importantes

El diario explicó que Rodri se perderá el duelo ante el Villarreal el 22 de noviembre, y que tampoco viajará con el equipo a Bakú para enfrentarse al Sabah en la Liga de Campeones de Europa, además de su ausencia frente al Deportivo.

También se espera que la lesión afecte a su participación con la selección de España durante el parón internacional de noviembre, ya que estaba previsto que se incorporara a la concentración del equipo para disputar dos partidos internacionales.

Y en caso de que el período de recuperación previsto se prolongue, el jugador podría ausentarse igualmente del duelo contra el Celta de Vigo en la Liga española y del partido ante el Manchester City en la Liga de Campeones de Europa, quedando su situación definitiva por determinar en función de su respuesta al tratamiento.

La situación se complica para el entrenador Hansi Flick si se tiene en cuenta el papel que ha desempeñado Rodri durante la presente temporada, ya que ha participado en 14 partidos oficiales con el Barcelona, con un total de 945 minutos, y ha formado parte del once titular en 11 ocasiones.

El jugador también se ha convertido en un elemento fundamental en los planes del técnico alemán durante el último período, después de haber comenzado como titular seis de los últimos siete partidos disputados por el equipo, lo que obliga a Flick a reorganizar sus opciones en el centro del campo durante su ausencia.

Entre las opciones disponibles para suplir la ausencia del jugador destaca Marc Bernal, que entró en lugar de Rodri en la segunda parte ante el Aston Villa y dejó una buena impresión, junto a Frenkie de Jong.

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