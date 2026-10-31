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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

El United se acerca a los puestos de descenso: ¿aguantará Carrick hasta el duelo ante la Roma?

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick
Manchester United vs Roma
Roma
Liga de Campeones
Inglaterra
Italia

Declaración sorprendente pese a la racha de derrotas

Tradición deportiva
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El Manchester United volvió a tropezar en la Premier League y cayó ante el Chelsea por 2-0 en el estadio de Stamford Bridge, en la tarde de este sábado, en la novena jornada.

El equipo continuó su descenso en la tabla de clasificación, situándose en la 17ª posición con 7 puntos, después de haber logrado una sola victoria, con 4 empates, mientras que su derrota ante el Chelsea de hoy fue la cuarta de esta temporada en la Premier League.

El rendimiento del United mejoró de manera notable durante la primera parte, pero pagó el precio de su falta de contundencia, ya que los visitantes desperdiciaron varias ocasiones para adelantarse en el marcador. Morgan Rogers penetró la defensa del United con facilidad para anotar el primer gol al inicio de la segunda parte. Después, Lisandro Martínez recibió dos tarjetas amarillas rápidas y provocó un penalti, que convirtió Cole Palmer, acabando con cualquier esperanza de remontada del United.

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Pese a ello, Carrick respondió a la pregunta del canal TNT Sports sobre si esperaba seguir en su cargo hasta el próximo partido contra la Roma en la Champions League, diciendo: «Sí, tenemos que seguir adelante. Debemos tomar las cosas que sentimos que nos funcionaron hoy y extraer de ellas algo de fe y confianza, y muchas cosas buenas, especialmente en la primera parte».

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Esta es la racha más larga de partidos sin ganar del Manchester United en 38 años, y los deja a tan solo un punto de la zona de descenso de la Premier League.

Carrick añadió: «Después de haber estado en una situación muy buena en la primera parte, quizás las dos mitades del partido no podrían haber sido más distintas en algunos aspectos. Creo que la forma en que plantearon el partido y jugaron, la calidad del fútbol y la manera en que jugamos en la primera parte, dan desde luego motivos para el ánimo. Tenemos que aprovecharlo».

Las dos derrotas en los tres primeros partidos de la Liga de Campeones de Europa han llevado al Manchester United a caer hasta el vigésimo puesto en la tabla de clasificación de la fase de liga, compuesta por 36 equipos, lo que lo expone al riesgo de quedarse fuera de las eliminatorias.

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