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Manchester United estudia presentar una oferta ambiciosa para fichar al lateral derecho francés Malo Gusto, que no cuenta con la confianza del Chelsea, durante el próximo mercado de invierno de enero.

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Había grandes esperanzas puestas en Gusto cuando el Chelsea fichó al jugador, que entonces tenía 19 años, por una cifra de 30,7 millones de libras esterlinas procedente del Lyon en enero de 2023, cuando Graham Potter era el técnico del equipo.

Gusto, que ahora tiene 23 años, ha disputado 144 partidos en todas las competiciones con el Chelsea y ayudó al club a ganar la Conference League y el Mundial de Clubes.

Sin embargo, la mayoría de las veces, Gusto se vio obligado a competir por minutos de juego con Reece James cuando el capitán del Chelsea estaba en condiciones físicas, lo que significa que a menudo le costó encadenar una serie continuada de partidos.

Parece que la reciente lesión de James, que probablemente mantendrá al jugador inglés fuera de los terrenos de juego hasta el año nuevo, le ha abierto la puerta a Gusto para asegurarse minutos de juego de forma regular bajo la dirección del nuevo entrenador Xabi Alonso.

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Gusto no ha sido titular en ningún partido de la Premier League desde el mes de septiembre, y parece que Josh Acheampong ha superado al internacional francés en la jerarquía de jugadores de Stamford Bridge.

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Informes de amplia difusión a principios de esta semana apuntaban a que Gusto estaba "evaluando sus opciones" y se mostraba "abierto" a la posibilidad de abandonar el Chelsea en busca de un nuevo reto en otro lugar.

Según el diario inglés "Metro", esto ha puesto a ambos clubes de Mánchester en máxima alerta, ya que se dice que el United y el City están interesados y vigilan la situación por si surge una oportunidad.

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Se afirma que podría hacer falta una oferta en torno a los 75 millones de libras esterlinas para convencer al Chelsea de que se desprenda de Gusto.

El interés del Manchester City por Gusto se remonta a hace un tiempo, pues se tenía entendido que el técnico Enzo Maresca estaba deseoso de reunirse con el lateral cuando asumió las riendas en el Etihad Stadium el verano.

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A Gusto le quedan tres años y medio en su contrato actual con el Chelsea.

Por supuesto, hay complicaciones a las que se enfrentan tanto el Manchester United como el City en lo que respecta a los posibles fichajes durante el próximo mercado de invierno de enero.