El Union está al borde del colapso; la quiebra amenaza su temporada de revancha

El periodista Mohamed Al-Bakiri reveló que Al-Ittihad atraviesa una crisis financiera que podría limitar sus fichajes de verano y afectar su rendimiento en la próxima temporada.

Durante su intervención en «Al-Arabiya FM», afirmó que el Al-Ittihad no podrá gastar más de 20 millones de euros en el mercado estival de 2026, pues superar esa cifra podría llevarlo a la quiebra.

Por ello, el club deberá buscar fichajes baratos y podría quedarse atrás en la lucha por el título ante rivales con más presupuesto.

Lee también... Siguiendo los pasos de Zidane y Beckenbauer... Rodri se codea con las leyendas tras el oro del Mundial

Al-Bakiri advirtió que la crisis podría afectar también lo deportivo si la directiva no cubre las necesidades del cuerpo técnico en este mercado, lo que pondría en riesgo el proyecto del equipo de cara a la temporada.

Concluyó que el club atraviesa una etapa difícil y que, sin soluciones rápidas, su situación financiera podría afectar a las decisiones deportivas.

Todo esto ocurre cuando el club busca recuperar su prestigio tras una temporada sin títulos.