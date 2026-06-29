El Union da el golpe... Una oferta histórica para fichar a Conte desde el corazón de Italia

Varios medios italianos informan este lunes de avances en el caso de Antonio Conte, vinculado con fuerza al Al-Ittihad para la próxima temporada.

El Nápoles rescindió su contrato con Conte a principios de mes, lo que le permite valorar ofertas, incluida la del fútbol saudí.

Según el diario italiano «Corriere dello Sport», la directiva del Al-Ittihad aún no ha presentado una oferta oficial, aunque el interés en ficharlo es alto.

No obstante, están dispuestos a presentar una oferta económica y deportiva sin precedentes para convencerlo de que dirija al equipo en la Liga Roshen.

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El informe añade que Conte prioriza la opción de dirigir a la selección italiana si el puesto se queda libre, objetivo que persigue desde hace años.

Sin embargo, la opción saudí se perfila como la más probable, dada la falta de avances oficiales de la Federación Italiana y la seriedad del proyecto.

Tras la rescisión del contrato con Sérgio Conceição, la directiva busca un técnico de primer nivel para competir en todos los frentes.