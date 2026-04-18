El Union Berlin, indignado tras el ataque a una entrenadora: «¡Cállate la boca!»

El Union Berlin respondió el sábado con inusitada dureza en X a una publicación —ya eliminada— de la cuenta The Touchline. El club defendió a la debutante entrenadora Marie-Louise Eta y rechazó cualquier ataque.

El incidente ocurrió tras el 0-2 del Wolfsburgo sobre el Union, en el debut de Eta. The Touchline, un influencer con un millón y medio de seguidores que retransmite los partidos en directo, publicó una efusiva actualización. En ella se leía, entre otras cosas, en mayúsculas: «¡2-0 Wolfsburgo! ¡Gol de Dzenan Pejcinovic! ¡Marie-Louise Eta está teniendo un debut terrible como entrenadora del Union Berlin!».

La frase molestó al club, que respondió desde su cuenta oficial: «Sincerely, shut the f*** up» («Con todo respeto, cierra la boca»).

La respuesta del club se viralizó al instante. En los comentarios, un usuario sugirió citar el tuit original para generar más atención, pero Union Berlín fue contundente: «No quiero a este perdedor en nuestra página de X».

Poco después, The Touchline eliminó la publicación original.

En lo deportivo, el Union Berlin sufrió en el An der Alten Försterei. El Wolfsburgo golpeó primero con un gran disparo de Patrick Wimmer en el minuto 11 y controló el partido hasta el descanso.

Tras el descanso, Wolfsburgo amplió la ventaja: Eriksen envió un pase en profundidad y Pejcinovic remató con calma. Union Berlín respondió con un cabezazo al poste de Ilic. Luego Burke marcó el 1-2, pero no bastó para salvar el debut del técnico Eta.







