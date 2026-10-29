«El único equipo que no quiero»: el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, reacciona al reencuentro con su antiguo club, el Bournemouth, en la Carabao Cup

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El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha admitido que el Bournemouth era el rival que más deseaba evitar en el sorteo de cuartos de final de la Carabao Cup. Pese a sus reservas, el español vivirá ahora un emotivo reencuentro con su antiguo club después de que el Liverpool superara un tenso duelo de cuarta ronda ante el Chelsea.

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Un reencuentro agridulce para Iraola

Después de llevar a su Liverpool a una trabajada victoria ante el Chelsea en Anfield, Iraola descubrió que su próximo obstáculo en el camino hacia Wembley sería precisamente el equipo que dejó para asumir el mando en Merseyside: el Bournemouth. El sorteo de cuartos de final ha preparado un emotivo regreso a sus orígenes, aunque se trata de un enfrentamiento que esperaba que no llegara tan pronto en su etapa en el cargo.

Iraola condujo a su equipo a través de una tanda de penaltis de infarto contra el Chelsea de Xabi Alonso, pero la noticia del próximo enfrentamiento enfrió rápidamente las celebraciones posteriores al partido. «Sinceramente, antes del sorteo estaba hablando y dije que el único equipo que no quería era el Bournemouth», afirmó Iraola. «Para mí es especial, pero me conocen muy bien. Últimamente están jugando muy bien, atraviesan un buen momento, pero es lo que hay».

Un camino complicado en la Copa

El camino del Liverpool en la Carabao Cup esta temporada no ha sido nada sencillo: el calendario lo ha enfrentado a varios rivales de primer nivel de la Premier League. Tras eliminar al Tottenham Hotspur y al Chelsea en rondas consecutivas, medirse ahora a un Bournemouth en buena forma añade otra dificultad a su campaña. Iraola es muy consciente de la amenaza que supone el Bournemouth, que en las últimas semanas ha seguido destacando por su juego intenso y su disciplina táctica.

«No hemos tenido mucha suerte con el sorteo. Ya hemos jugado contra el Tottenham y el Chelsea, y ahora nos toca el Bournemouth, lo que obviamente será especial para mí. Pero tenemos que ganarnos el derecho a estar en semifinales y espero que podamos hacerlo de nuevo aquí, en casa», señaló Iraola.

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Iraola exige más tras una sufrida clasificación en la Copa

Consciente de que en las eliminatorias lo importante es seguir adelante, no lucirse, Iraola elogió el enorme esfuerzo de su plantilla sobre el terreno de juego para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar un título. Con la plaza entre los ocho mejores ya asegurada, Iraola lanzó enseguida un mensaje a sus jugadores: les pidió que mantuvieran la intensidad y no se durmieran en los laureles.

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«Al final, en las competiciones de Copa lo que importa es estar en la siguiente ronda y entrar en el sorteo. Por suerte para nosotros, la tanda de penaltis cayó de nuestro lado. Estamos contentos porque los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande hoy y, al menos, tenemos la recompensa de estar en cuartos de final», declaró.

La fuerza del ambiente de Anfield

La influencia de la afición local ha sido clave para que el Liverpool siga adelante, e Iraola no tardó en elogiarla tras la emocionante victoria ante el Chelsea. El técnico destacó que los aficionados siguieron apoyando al equipo incluso cuando se vio por detrás en el marcador, y crearon un ambiente intimidante que acabó desgastando al rival. El entrenador considera que esa conexión entre el campo y la grada es esencial para que el club siga cosechando éxitos en todas las competiciones esta temporada.

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«Creo que sienten el apoyo de quienes están en la grada y que, cuando estamos todos juntos, creamos un ambiente mejor», dijo el entrenador del Liverpool. «Incluso cuando empezamos perdiendo, creo que se oyó un “vamos, venga”; muchos de los jugadores nos han ayudado mucho. Creo que este es ya el tercer partido en casa que terminamos con buenas sensaciones y el domingo tenemos otro muy importante. Intentemos cerrar de la mejor manera esta serie de cuatro partidos seguidos en casa».