El único delantero: ¿qué hizo Álvarez en el entrenamiento del Atlético de Madrid?

Parece que las cosas marchan bien dentro del Atlético de Madrid, donde el delantero argentino Julián Álvarez terminó su segunda sesión de entrenamiento bajo la dirección de su técnico Diego Simeone, que comenzó con ejercicios de activación dirigidos por el preparador físico Luis Pinedo.

Numerosos informes de prensa han señalado que Álvarez presiona con fuerza para fichar por el Barcelona durante el actual mercado de fichajes veraniego, mientras el Atlético de Madrid se aferra a sus servicios.

Álvarez manifestó durante su participación con la selección de Argentina en el Mundial 2026 su deseo de abandonar el Atlético de Madrid para cumplir su sueño, algo que desató la ira de los responsables del conjunto rojiblanco y les llevó a insistir en que no se marche.

Álvarez disputó ayer miércoles su primer entrenamiento bajo la dirección de Simeone, tras el regreso de las vacaciones del Mundial, y el delantero argentino explicó su postura y su deseo de marcharse, pero su entrenador insistió en que la decisión corresponde a la directiva del club.

El diario "Mundo Deportivo" informó de que el jugador argentino se mostró en el entrenamiento de hoy jueves interactuando con sus compañeros de equipo con una seriedad notable, un rasgo que ha sido destacado durante toda la temporada y que ahora resulta más evidente dada su situación actual.

En esta sesión de entrenamiento, Álvarez fue el único delantero disponible para Simeone, debido a la ausencia del otro delantero de la plantilla del Atlético de Madrid, Alexander Sørloth, por una lesión muscular.

Simeone tenía otras opciones para la posición de ataque, como Lookman, Arnau Ortiz, Baena y Kang-in Lee, todos ellos capaces de jugar en una posición más adelantada.

Junto al jugador noruego, Matteo Ruggeri también se ausentó de los entrenamientos, con el visto bueno del club, ya que el jugador italiano ultima actualmente los trámites de su traspaso al Aston Villa por 18 millones de euros más 6 millones de euros en variables.