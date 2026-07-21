La estrella del Crystal Palace, el senegalés Ismaïla Sarr, abrió las puertas de par en par a un posible traspaso al Manchester United este verano, tras admitir públicamente que los Diablos Rojos son su único "club soñado", en respuesta a los informes que revelaron el contacto del club inglés con él.

El portal británico especializado "TeamTalk" había revelado el pasado 2 de julio que el Manchester United mantuvo conversaciones con el agente de Sarr sobre un posible traspaso a Old Trafford, después de que el club mostrara una gran admiración por el rendimiento del delantero de 28 años con la selección de Senegal en la fase final del Mundial 2026, donde marcó cuatro goles y dio una asistencia decisiva.

En declaraciones recogidas por medios de comunicación senegaleses, Sarr afirmó con total claridad: "¿Mi club soñado? Sinceramente, solo hay un club. Amo al Manchester United con todo mi corazón, y soy uno de sus mayores aficionados", en una clara referencia a su enorme deseo de fichar por el conjunto inglés.

Pese a su evidente entusiasmo, Sarr subrayó en declaraciones a la agencia de noticias senegalesa que la decisión final está en manos de su club actual, señalando: "Tengo un contrato de 3 años con el Crystal Palace; depende de ellos decidir. El fútbol es mi profesión, y disfruto practicándolo".

El Manchester United busca reforzar sus líneas tras completar los fichajes de Yoro Telemans y Andre Santos por 85 millones de libras esterlinas, y también negocia la incorporación de la estrella de la Roma, Manu Koné, por 51 millones de libras.

Sarr, que llevó al Crystal Palace a la histórica conquista del título de la Conference League con 9 goles y fue elegido mejor jugador, además de marcar 20 goles en todas las competiciones la temporada pasada, se considera una opción ideal como delantero alternativo a Benjamin Šeško.

Las fuentes indican que el Crystal Palace valora al jugador en unos 50 millones de libras esterlinas, pero el United necesitará primero deshacerse de Joshua Zirkzee para financiar la operación.