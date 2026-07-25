La novia del defensa argentino Marcos Senesi ha desvelado un regalo excepcional que la estrella Lionel Messi ofreció a todos los jugadores de la selección argentina pocos días antes de la final del Mundial, en un gesto que refleja el espíritu colectivo que caracterizó al equipo durante su camino hacia el título mundial.

Kelsey Rose Bowers, novia de Senesi y futbolista inglesa, publicó un vídeo a través de su cuenta en las redes sociales, en el que mostró el juego de mate diseñado especialmente que el defensa recibió del capitán de la selección argentina.

Bowers apareció en el vídeo vistiendo la camiseta de la selección argentina, mientras mostraba una bolsa de color marrón con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, una imagen de la Copa del Mundo y el nombre "Marcos Senesi" impreso en ella, diciendo: "Quiero enseñaros algo realmente increíble, os va a encantar. Esta es una bolsa personal que Marcos ganó en el torneo, y tiene su nombre escrito".

Un regalo con un toque personal

Bowers explicó que el regalo vino de parte de Messi para todos los jugadores, ya que la bolsa contenía un termo Stanley de color dorado (un recipiente térmico de lujo para agua caliente de la reconocida marca Stanley) con el logotipo de la marca del capitán de la Albiceleste, junto con un mate (el recipiente tradicional para beber mate), un paquete de yerba mate (las hojas secas utilizadas para preparar la bebida del mate) y una bombilla metálica (un tubo metálico con un filtro en su extremo para beber mate) provista de una cuchara integrada.

La novia de Senesi reveló que el defensa le dio el conjunto para que lo guardara a salvo y lo trasladara a Miami, donde reside actualmente.

El vídeo se difundió con gran rapidez en las plataformas de redes sociales, revelando uno de los detalles ocultos del interior de la selección argentina tras su coronación en el Mundial, donde Messi utilizó el mate como símbolo de una de las costumbres más representativas de Argentina, que reúne a los jugadores en un ritual diario que refuerza la unión y la cercanía entre ellos.