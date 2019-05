El último giro de Monchi: Lopetegui, su elegido para el Sevilla

El director general deportivo presentó la candidatura del vasco al consejo de administración y ya ha activado la operación.

El sigue buscando nuevo entrenador para la próxima temporada pero la fumata blanca está ya más cerca de producirse. Monchi ya tiene candidato y trabaja para que Julen Lopetegui se convierta en el heredero del banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El director general deportivo expuso este miércoles los motivos que le hacen decantarse por el preparador vasco durante la reunión del Consejo de Administración que tuvo lugar a mediodía en Villalba del Alcor (Huelva). Unos minutos después de acabar la cita, Radio Sevilla ya adelantó que el técnico de San Fernando se ha decantado por el ex seleccionador de . El resto de la directiva dio luz verde tras debatir el asunto y Monchi ya ha activado la operación con el agente de Julen Lopetegui, Carlos Bucero. Según Diario de Sevilla y ABC, la contratación ha empezado a madurarse en las últimas horas y se espera que no se dilate demasiado teniendo en cuenta que Lopetegui no tiene contrato en vigor con equipo alguno.

La decisión de Monchi, primera de gran calado tras su vuelta de la en marzo, está lejos de buscar la complicidad de la grada sevillista, que ha expresado casi en pleno su disconformidad con la elección del ex del para ser el capitán de la nave la próxima temporada. De hecho, la única visita de Lopetegui al Sánchez-Pizjuán acabó por ser una de sus peores noches como entrenador del Real Madrid tras encajar un traumático 3-0. No obstante, el director deportivo de San Fernando tiene crédito tras su vuelta y sabe que puede arriesgar en esta elección.

Lopetegui estaba en la terna de técnicos que buscaba el Sevilla, tal y como explicó Goal la semana pasada. Su conocimiento de , del idioma y del fútbol español en general tras ser seleccionador de la Absoluta y también en categorías inferiores han hecho que la balanza se decante a su favor antes que por técnicos extranjeros como Rudi García, Simone Inzaghi o Eusebio Di Francesco. Mientras que estar libre en el mercado también le ha otorgado ventaja por delante de José Bordalás y Javi Gracia, líderes de los proyectos de y .

La decisión se esperaba más rápida, pero el sevilla ha estado unos días esperando a lo que aconteciese en el , pues en caso de despedir a Valverde hubiese sido una opción muy atractiva para Monchi. Era un técnico muy atractivo para el club y que hubiese tenido el consenso de la afición alrededor de su figura.

Poe su parte, Julen Lopetegui explicó en beIN Sports en las últimas horas las condiciones que busca en su próximo club, que encajan muy bien con el Sevilla que Monchi quiere construir tras dos años demasiado irregulares. “Me gustaría estar en el lugar donde yo sienta que puedo desarrollar un proyecto, haciendo ruido, ganar cosas, donde se den las condiciones para hacerlo. Veamos qué pasa en los próximos días", explicó el técnico.

Lopetegui buscará en Sevilla acabar con el descrédito que le supuso su abrupta salida de la Selección a sólo dos días del debut en el Mundial de 2018 y su corta y accidentada experiencia en el Real Madrid. De hecho, el ex portero no ha sido capaz de replicar a nivel de clubes su buen hacer trabajando para los distintos equipos de La Roja. Sevilla no será una plaza fácil pero ahí está el reto tanto para el entrenador como para Monchi, que ya ha decidido su primer giro de timón para iniciar la segunda aventura dirigiendo los proyectos deportivos del club de sus amores.