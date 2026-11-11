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¿Qué hizo el entrenador inglés?

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Los máximos responsables del Manchester United se reúnen hoy miércoles en una cumbre en Mónaco, mientras el entrenador Michael Carrick continúa acudiendo al trabajo pese a que su futuro se presenta sombrío.

Se espera que el Manchester United anuncie hoy la destitución de Carrick, debido a los malos resultados, y el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, en su lugar.

El diario inglés "Daily Mail" informó de que Carrick, entrenador del Manchester United de 45 años, apareció levantando el pulgar a los fotógrafos a su llegada al campo de entrenamiento de Carrington, propiedad del club, la mañana de este miércoles.

Entretanto, está previsto que el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox se reúnan con Sir Jim Ratcliffe en Mónaco para decidir el destino de Carrick.

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Si el Manchester United decide destituir a Carrick, el total de las indemnizaciones pagadas al cuerpo técnico y directivo durante los últimos tres años bajo la propiedad de Ratcliffe e INEOS se elevará a cerca de 30 millones de libras esterlinas; además, la rescisión del contrato de Pochettino con la selección estadounidense costará a las arcas del club 7 millones de libras esterlinas adicionales.

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Berrada y Wilcox viajaron ayer al sur de Francia para asistir a una cumbre programada de responsables de la empresa INEOS, y hoy presentarán su recomendación a Ratcliffe. Todos los indicios apuntan a que Carrick pagará el precio del preocupante descenso de su equipo a la zona de descenso de la Premier League.

En cuanto a Carrick, vive una situación de incertidumbre en Mánchester, pues fue visto abandonando el campo de entrenamiento del United ayer martes en compañía de su hijo Jacey, de 16 años, un joven jugador del club, tras haber dirigido a un reducido grupo de jugadores en el entrenamiento durante el parón internacional.

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Fuentes del club confirman al diario inglés que aún no se ha llegado a una decisión definitiva, y los copresidentes Joel y Avram Glazer todavía deben aprobar la destitución.

Se entiende que la dirección de Old Trafford desea comunicar su decisión a Carrick cara a cara, por lo que podría no haber ninguna confirmación oficial del club hasta el jueves.