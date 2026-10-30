Las competiciones de la décima jornada de la Serie A, transmitida por stc tv, arrancan mañana sábado con la disputa de tres partidos.

La Roma visita al Udinese, mientras que el Bolonia recibe al Monza, antes del derbi de la ira entre el Milan y el Inter.

La Roma cuenta con 21 puntos en el tercer puesto de la tabla del Calcio, frente a los 5 puntos del Udinese, que ocupa el decimoséptimo lugar.

La red de estadísticas "Opta" señaló que el Udinese logró dos victorias en sus últimos 4 partidos disputados en su estadio ante la Roma en la Serie A, el mismo número de victorias que consiguió en sus 12 partidos anteriores en casa ante el mismo equipo, en los que también se registraron dos empates y 8 derrotas.

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El Udinese mantuvo la portería a cero en el último enfrentamiento entre ambos equipos en su estadio, y aspira a conservar su portería imbatida en dos partidos consecutivos ante la Roma por primera vez en la historia de la competición.

El Udinese ganó su último enfrentamiento ante la Roma en el Calcio, y no conseguía dos victorias consecutivas sobre el equipo de la capital desde el periodo comprendido entre 1997 y 1998, cuando logró 4 victorias consecutivas bajo la dirección de Alberto Zaccheroni.

El Udinese ha sumado solo 5 puntos en sus nueve primeros partidos en la Serie A esta temporada, y no tuvo un peor comienzo más que en la temporada 1961-1962, cuando reunió 3 puntos.

El Udinese ha marcado un solo gol en sus últimos cinco partidos en la Serie A y no ha conseguido anotar en sus tres últimos encuentros.

El Udinese nunca había disputado 4 partidos consecutivos en la Serie A sin marcar goles desde abril de 2025, siendo esta la única racha de este tipo en su historia durante la era en que se otorgan tres puntos por victoria.

La Roma ha marcado 23 goles en la Serie A durante la temporada actual, y nunca había anotado un número mayor de goles tras las primeras 10 jornadas salvo en 4 temporadas a lo largo de toda su historia en la competición: marcó 26 goles en la temporada 1960-1961, 24 goles en la temporada 2013-2014, 25 goles en la temporada 2015-2016 y 26 goles en la temporada 2016-2017.

Emanuele Lulli, jugador de la Roma, marcó su segundo gol en la Serie A esta temporada cuando tenía 19 años y 71 días. Si logra anotar ante el Udinese, cuando tenga 19 años y 75 días, se convertirá en uno de los jugadores más jóvenes en la historia de la Roma en alcanzar los 3 goles en la Serie A.

Este logro solo lo han conseguido con la camiseta del equipo de la capital 7 jugadores más jóvenes que él, el último de ellos Francesco Totti en 1995.

El Udinese ha perdido sus cuatro últimos partidos en casa en la Serie A y no ha logrado marcar en los tres últimos de ellos. El equipo no sufría cinco derrotas consecutivas en su estadio desde el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2018, cuando perdió 6 partidos consecutivos.

Tampoco había disputado antes 4 partidos consecutivos en casa sin marcar goles en una misma temporada desde el periodo comprendido entre octubre de 1993 y enero de 1994, cuando no consiguió anotar en 5 partidos consecutivos.

La Roma ha logrado dos victorias y dos empates en sus cuatro primeros partidos como visitante en la Serie A esta temporada. El equipo de la capital no conseguía mantener su registro sin derrotas en sus primeros 5 partidos a domicilio en la liga desde la temporada 2019-2020, cuando logró 3 victorias y dos empates.