El español Luis Enrique continuó escribiendo la historia del Paris Saint-Germain, reforzando su lugar en la historia del club de la capital, tras la amplia victoria que logró el equipo por (5-1) ante el Le Havre en la Liga el viernes.

Enrique, que llevó al Paris Saint-Germain a conquistar sus dos primeros títulos de la Liga de Campeones de Europa, logró alcanzar su victoria número 127 en 188 partidos en los que dirigió al equipo, para encabezar la lista histórica como el entrenador con más victorias en la historia del club parisino. De este modo, Enrique supera el récord anterior en poder de Laurent Blanc (126 victorias en 173 partidos) y Luis Fernández (125 victorias en 244 partidos).

Tras el final del encuentro, el entrenador español expresó su enorme orgullo por estar al mando del banquillo del Paris Saint-Germain, al declarar unas palabras recogidas por el sitio web "Foot Mercato": "Esta cifra demuestra la suerte que tengo de contar con este tipo de jugadores, de estar en un club del tamaño del Paris Saint-Germain, con una dirección deportiva con la que todos trabajamos en completa sintonía. Estoy muy feliz de estar aquí".

Y Enrique añadió, con su estilo habitual que mezcla la seriedad con el humor: "¿Que si los jugadores tienen suerte de contar conmigo? No sé si la tienen (entre risas), porque soy un entrenador muy exigente y sigo presionándolos constantemente, pues ese es el estilo que el club se merece y que esta afición se merece".