Marcar goles a raudales no fue suficiente para que Kylian Mbappé cumpliera su sueño de coronarse con el Balón de Oro, después de que la estrella del Real Madrid se conformara con el segundo puesto en la edición de 2026, por detrás del inglés Harry Kane, pese a haber firmado una temporada excepcional a nivel individual.

El diario español "Marca" puso el foco en las razones que mantuvieron el premio lejos de Mbappé, señalando que el factor decisivo no tiene que ver únicamente con los números individuales, sino que se extiende a los títulos que el jugador conquista con su equipo y a su capacidad de integrarse en el conjunto colectivo.

Los títulos colectivos, la clave

"Marca" considera que los tres últimos ganadores del Balón de Oro, Rodri, Ousmane Dembélé y Harry Kane, comparten un factor esencial: la conquista de títulos con sus clubes, razón que, según el diario, apartó a Mbappé de la coronación, además de poseer la mentalidad del jugador que coloca el interés del equipo por delante de todo.

Y aunque Mbappé ofreció unos números goleadores llamativos, el Real Madrid no logró los éxitos colectivos que su delantero francés necesitaba para reforzar sus opciones de ganar el premio.

El diario apuntó a que el Balón de Oro, pese a ser un premio individual, refleja cada vez más el espíritu colectivo del fútbol, algo que también se vio en la coronación de Luka Modric y Karim Benzema en dos ediciones anteriores, cuando la competencia estaba totalmente abierta.

Los goles por sí solos no salvaron a Mbappé

Mbappé entró en la carrera por el premio tras encabezar la lista de goleadores de LaLiga y ganar el título de máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa, además de su brillante faceta anotadora en el Mundial.

Pero estos logros, según "Marca", no fueron suficientes para superar la ventaja de unos rivales que combinaron el brillo individual con el éxito colectivo.

"Marca" citó como ejemplo la edición de 2025, cuando Mbappé ocupó el séptimo puesto pese a ganar la Bota de Oro, por detrás de jugadores del París Saint-Germain, el Barcelona y el Liverpool, clubes que, según el diario, ofrecieron mejores temporadas que el Real Madrid y conquistaron títulos importantes.

También señaló que Harry Kane, ganador de la edición de 2026, no se apoyó únicamente en la anotación de goles, sino que posee además la capacidad de participar en la construcción del juego y de interactuar con sus compañeros, algo que refuerza su valor dentro del conjunto colectivo.

Un sueño que no ha terminado en el Real Madrid

Mbappé no ocultó su decepción tras perder el premio en Londres, pero todavía tiene tiempo para seguir intentándolo con la camiseta del Real Madrid.

El diario recordó que la estrella francesa ya ocupó el cuarto puesto en 2018, después de coronarse campeón del mundo con la selección de Francia, por detrás de Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann.

También estuvo cerca de competir en 2020, tras marcar 30 goles y dar 18 asistencias con el París Saint-Germain, pero el premio se canceló a causa de la pandemia de coronavirus.

"Marca" cerró su análisis subrayando que la carrera por el Balón de Oro se asemeja a una prueba de larga distancia, y que a Mbappé todavía le queda tiempo para alcanzar su objetivo, pero necesita combinar sus números individuales con los éxitos colectivos del Real Madrid para que sus aspiraciones se conviertan en una coronación real con el premio.







