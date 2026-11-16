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La racha invicta de la selección española llegó a su fin tras caer ante su invitado inglés por 2-3 la noche del domingo, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio Metropolitano.

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Tras el partido, los jugadores de la selección de España criticaron su nivel, con objetividad, pero al mismo tiempo mostraron su orgullo por la reacción de la Roja.

El diario Sport publicó las declaraciones de algunos jugadores de la selección española. El portero Unai Simón dijo: «Está claro que nos superaron físicamente. Apostaron por el estilo de los duelos individuales, hombre a hombre, y nos costó mucho lidiar con eso».

Y continuó: «Lo intentamos, pero fueron mejores que nosotros. Lo quieras o no, este tipo de experiencias te ayudan a aprender. Es bueno que ocurra en este momento. Tenemos que aprender de esta experiencia y corregir los errores antes de marzo».

El guardameta español también insistió en la necesidad de diferenciar las circunstancias del torneo actual de las del Mundial, afirmando: «En el Mundial no concedimos muchas ocasiones a los rivales, sobre todo a balón parado. En cambio, en la Liga de Naciones acabamos encajando goles».

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Y apuntó: «Es cierto que las circunstancias son distintas. En el Mundial hay una presión y una tensión que aquí no existen, ya que los partidos se juegan con mayor libertad. Tenemos que aprender de los errores que cometimos. Y el camino que llevábamos abría la puerta a la posibilidad de que ocurriera algo así».

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Por su parte, Mikel Oyarzabal fue un poco más positivo que su compañero Simón, al destacar la actuación de la selección española en la segunda parte.

Dijo: «Fue un partido en el que las cosas se nos pusieron muy en contra, sobre todo al inicio de la segunda parte. Te encuentras en ese momento en el que deseas que no pase nada, o que lo que pase sea a tu favor, y que la diferencia no se agrande hasta ese punto».

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Y señaló: «Al final es una lástima. Creo que hay que valorar lo que hicimos nosotros, y también lo que hicieron ellos, porque no se han convertido en el equipo que son de la nada. Es una derrota lamentable, pero tenemos que seguir trabajando».

Y añadió: «Pasan muchas cosas y muy rápido dentro del campo, y es difícil saber qué ocurrió exactamente, pero debemos centrarnos en la reacción del equipo. Además, su portero realizó una actuación digna de elogio. Nos hemos clasificado, estamos en la competición y lucharemos por conseguir nuestro objetivo en igualdad de condiciones con todos».

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Aymeric Laporte, por su parte, quiso subrayar la importancia del récord logrado por la selección española, afirmando: «Que la gente diga lo que quiera. Al final, hemos conseguido un logro importantísimo, un récord histórico».

E insistió: «Siempre nos criticamos a nosotros mismos y siempre queremos ganar. Queríamos ganar y volvemos a casa insatisfechos. Esta es la realidad. Somos España, los primeros del ranking, y nos vamos del campo con sensación de disgusto».

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Al mismo tiempo, el diario As indicó que el lateral español Marc Cucurella quiso recordar el logro conseguido por la Roja durante los últimos meses con la conquista del Mundial.

Después de 44 partidos, la selección española sufrió la derrota ante Inglaterra, y el lateral español quiso enviar un mensaje a todos, a través de su cuenta de Instagram, con una sola palabra: «Orgullo».