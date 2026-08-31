El trío de Brasil que perdió su sueño: ¿por qué Jesus no vistió la camiseta del Real Madrid?

El brasileño Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, está cerca de fichar por el Barcelona, en una operación que podría devolver a la actualidad una historia apasionante que se remonta al verano de 2022, cuando el jugador estuvo cerca de incorporarse al Real Madrid, antes de que el club blanco desistiera del traspaso por no disponer de un pasaporte de alguno de los países de la Unión Europea.

Según las informaciones que revelaron los detalles de las negociaciones de entonces, el Real Madrid estaba interesado en contratar a Jesus, y el delantero contaba con el visto bueno de Carlo Ancelotti, además de que los informes técnicos del club fueron positivos respecto a sus cualidades, pero la directiva decidió no cerrar la operación después de haber agotado todas las plazas destinadas a jugadores de fuera de la Unión Europea.

Vinicius Junior, Rodrygo y Éder Militão ocupaban las tres plazas reservadas a jugadores no europeos en la plantilla del Real Madrid, mientras que los trámites para obtener sus pasaportes españoles seguían en marcha, lo que impidió inscribir a Jesus y poder contar con él en caso de que fichara por el equipo.

El retraso de los trámites llevó al Real Madrid a cerrar la puerta a las negociaciones, por lo que Jesus acabó fichando por el Arsenal, mientras que Vinicius obtuvo la nacionalidad española en septiembre de 2022, antes de que le siguieran Rodrygo y Militão posteriormente, poniendo fin así a la crisis que impidió el traspaso del delantero brasileño al club blanco.

Cuatro años después, Jesus está cerca de regresar a la Liga española, pero esta vez de la mano del Barcelona, que prácticamente ha cerrado su acuerdo con el Arsenal por el traspaso del delantero brasileño, en una operación que podría concretarse oficialmente en las próximas horas.

Así, la historia de Jesus pasó de ser una operación que el pasaporte frenó ante el Real Madrid a un posible traspaso al eterno rival, el Barcelona, en una paradoja que reabre el expediente de una oportunidad perdida en la que el club blanco contaba con la aprobación de Ancelotti e informes técnicos positivos, pero que no pudo aprovechar debido a una limitación administrativa.