El Tribunal de la Corona de Southwark, en Inglaterra, privó al Al-Ahli saudí de su delantero inglés Ivan Toney durante el clásico menor ante el Al-Shabab, en la Liga Roshn.

El Al-Ahli visita hoy, viernes, al Al-Shabab en el estadio SHG Arena, en la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

La alineación titular del Al-Ahli registró la ausencia del delantero inglés Ivan Toney, debido al juicio al que fue sometido ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Inglaterra, ayer jueves, por un cargo de agresión física contra una persona.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Toney no pudo llegar al partido ante el Al-Shabab tras el juicio por falta de tiempo, aunque se unirá a la expedición del equipo en Catar para enfrentarse al Al-Sadd el próximo lunes, en la Liga de Campeones de Asia Élite.

El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, decidió apostar por Firas Al-Buraikan como delantero titular para suplir la ausencia del atacante inglés, con el apoyo del portugués Francisco Trincão y el brasileño Matheus Gonçalves.

En cuanto al otro extremo brasileño, Wenderson Galeno, el técnico neerlandés lo colocó a su lado en el banquillo, pese a su recuperación de la lesión que lo mantuvo alejado del equipo en los cuatro últimos partidos.

Por otro lado, Pusic decidió dejar fuera de la lista al portero senegalés Édouard Mendy, pese a haber viajado con el equipo a Riad, manteniendo su apuesta por el portero saudí Abdulrahman Al-Sanbi en la alineación titular.

El Al-Ahli afronta el partido ocupando el sexto puesto en la clasificación de la liga saudí con 21 puntos, cosechados en 7 victorias y 3 derrotas, mientras que el Al-Shabab ocupa el duodécimo lugar con 11 puntos.

La alineación del Al-Ahli fue la siguiente:

Portería: Abdulrahman Al-Sanbi

Defensa: Mohammed Abdulrahman - Roger Ibáñez - Rayan Hamed - Saad Bal-Ubaid

Centro del campo: Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Ziyad Al-Johani

Ataque: Francisco Trincão - Firas Al-Buraikan - Saleh Abu Al-Shamat