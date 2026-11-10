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Bart DHanis
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El Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) se muestra tajante y cierra la puerta al Willem II tras años de proceso

Willem

El tribunal deportivo CAS dictó este lunes una resolución en un caso presentado por el Willem II contra el CD Mirandés español. La disputa se refiere a una compensación por la formación de Nikolaos Michelis que el Mirandés no ha pagado, según informa Voetbal International.

Michelis disputó trece partidos con el club de Tilburg en 2021. El defensa griego llegó ese año cedido por el AC Milan, pero no logró convencer.

Tras su cesión en los Países Bajos, el AC Milan le permitió marcharse gratis al Mirandés. Porque aquel año el Willem II estaba dirigido de forma bastante caótica en el plano administrativo (entre otras cosas, fue despedido el director deportivo Joris Mathijsen).

Tras la marcha de Michelis al Mirandés, el Willem II tenía dos años para presentar una reclamación de 60.000 euros. Sin embargo, el club lo hizo un día tarde, por lo que la FIFA no admitió la reclamación a trámite.

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El Willem II acudió entonces al tribunal deportivo. Tras un procedimiento prolongado, el tribunal llegó a la misma conclusión que la FIFA: el Willem II no tiene derecho a los 60.000 euros.

Michelis juega actualmente en la máxima categoría de Portugal. El defensa central es titular en el Academico Viseu, que ocupa el sexto puesto de la Liga Portugal.

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