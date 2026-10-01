El FC Barcelona perdió la final del Campeonato Mundial de Clubes, disputado en Egipto, por 33-42 ante el Veszprém húngaro, la noche del jueves.

El diario Mundo Deportivo informó de que el Veszprém logró infligir la primera derrota al conjunto catalán tras más de un año sin perder.

El Barcelona mostró un nivel inusual tanto en defensa como en ataque: fue frágil atrás y desperdició ocasiones arriba, de modo que terminó la primera mitad por detrás en el marcador por 16-22.

Esta fue la primera derrota del equipo del entrenador Carlos Ortega tras más de un año sin perder y 65 victorias consecutivas, desde su caída ante el Magdeburgo alemán por 21-22 en la Liga de Campeones de Europa el 18 de septiembre de 2025.

El Veszprém, dirigido por Xavi Pascual, firmó un gran partido y superó al Barcelona en todas las facetas del juego, para arrebatarle el título de campeón del mundo al conjunto catalán y conseguir su segundo título en el torneo tras coronarse campeón en 2024.

El portero Nielsen brilló al detener 12 balones con un porcentaje de acierto del 29%, y se llevó el premio al mejor jugador de la final.

Nielsen, cuando aún era portero del Barcelona, había sido la figura más destacada en la final de la edición de 2025, tras detener 27 balones con un porcentaje de acierto del 49% y llevar al conjunto catalán a la victoria sobre el Veszprém en un partido que se decidió tras dos agotadoras prórrogas por 31-30.

Un año después, el portero danés, considerado uno de los mejores guardametas del mundo, se convirtió en uno de los pilares fundamentales del Veszprém para recuperar el título en Egipto. Todo salió a favor del Veszprém, mientras que al Barcelona no le salió casi nada, y esta combinación letal provocó la mayor derrota del conjunto catalán desde que Ortega asumió la tarea de dirigir al equipo en 2021 como sucesor de Xavi Pascual.



