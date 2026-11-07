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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
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El tren de Mbappé no se detiene: ¿repetirá la hazaña de Cristiano Ronaldo?

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
K. Benzema
España
Francia

La batalla de Valencia: la estrella francesa sigue los pasos de 'El Don' y Benzema

Kylian Mbappé continuó con su destacada racha goleadora con el Real Madrid, luego de que perforara la portería del Valencia durante la victoria por 3-0, la noche del sábado, en el marco de la duodécima jornada de la Liga española.

Mbappé anotó el tercer tanto del conjunto blanco en el minuto 75, sentenciando la victoria del Real Madrid, que había inaugurado el marcador con Federico Valverde en el minuto 28, antes de que Güler añadiera el segundo gol en el minuto 36.

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Según una estadística publicada por el español Alexis «Mister Chip» a través de su cuenta en la plataforma «X», Mbappé ha marcado en 7 partidos consecutivos con el Real Madrid, igualando varias de las rachas goleadoras que lograron las leyendas del club, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

La lista revela la superioridad de Ronaldo en este apartado, tras haber marcado en 12 partidos consecutivos durante los años 2014 y 2018, además de haber conseguido otras rachas que alcanzaron los 10 partidos en 2014, 8 partidos en 2012 y 2013, y 7 partidos en 2012.

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En cuanto a Benzema, ya había marcado en 7 partidos consecutivos en los años 2021 y 2022, mientras que el propio Mbappé cuenta con una racha más larga que la actual, luego de que perforara las redes en 8 partidos consecutivos durante el año 2025.

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