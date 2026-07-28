El traspaso de Givairo Read, en duda tras una oferta millonaria del Nottingham Forest por otro lateral derecho

Nottingham Forest ha presentado una oferta por Anan Khalaili, del Union Saint-Gilloise, según informa The Athletic. Debido al interés concreto del club inglés por el lateral derecho, no está claro si el Forest volverá a por Givairo Read en el Feyenoord.

Según el medio deportivo, Nottingham Forest ha puesto sobre la mesa en Bélgica una oferta de 17,5 millones de euros, sin incluir bonus. Con las bonificaciones, esa cantidad podría ascender hasta los 20 millones de euros. Además, el Union recibiría un pequeño porcentaje de una futura venta. Sin embargo, el club belga no ha aceptado la propuesta de los ingleses.

Anteriormente, Khalaili parecía estar camino del Internazionale, pero ese traspaso no se concretó. El internacional israelí no superó el reconocimiento médico. Además del gigante italiano, Bournemouth y Newcastle United también estarían interesados en el carrilero derecho, que también puede actuar como extremo derecho.

Union Saint-Gilloise e Inter habían alcanzado un acuerdo por una cifra de traspaso de 28 millones de euros. Por ello, todo apunta a que el club belga exige una cantidad más cercana a esa cifra. Eso deja en el aire si el Forest seguirá adelante por Khalaili o volverá a centrar su atención en Read.

El Feyenoord no dejará salir así como así al joven defensor. El Forest ha presentado varias ofertas, pero hasta ahora ha recibido una negativa por respuesta. Según Voetbal International, la última oferta por el momento ascendía a 23 millones de euros.

El club de Róterdam no necesita desprenderse del defensa de 19 años por esa cantidad. Según el medio, el director técnico Dévy Rigaux exige al menos 30 millones de euros por Read.

El lunes se informó de que Read dispondría de una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, lo que le permitiría abandonar De Kuip por una cantidad relativamente baja. Sin embargo, esa información resultó ser incorrecta, ya que el ex director general Dennis te Kloese desmintió el rumor prácticamente de inmediato.