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El Tottenham Hotspur ha recibido una gran noticia: su entrenador, Roberto De Zerbi, ha confirmado que James Maddison está disponible para enfrentarse al Crystal Palace el sábado. El internacional inglés dio el susto por una lesión ante el Chelsea, pero ahora tiene opciones de jugar junto a Destiny Udogie, que regresa.

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Maddison supera el susto por lesión

Maddison ha recibido el visto bueno para jugar contra el Crystal Palace este sábado en la Premier League. El internacional inglés hizo temer que se hubiera lesionado tras ser sustituido al comienzo de la segunda parte de la victoria por 0-2 ante el Chelsea.

Sin embargo, De Zerbi confirmó que el centrocampista ha evitado un contratiempo grave. Maddison formará parte de la convocatoria para el partido de este fin de semana.

De Zerbi confirma que un jugador especial está disponible

Maddison siguió esta semana un programa de entrenamiento modificado para gestionar su carga de trabajo tras su temprana sustitución. Pese a perderse un par de sesiones completas, De Zerbi insiste en que el centrocampista está listo para aportar.

«Esta semana no trabajó como los demás jugadores, pero está disponible para mañana y es un jugador especial para nosotros», declaró De Zerbi en una rueda de prensa el viernes.

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El técnico del Tottenham debe decidir ahora si alinea al centrocampista como titular o recurre a él desde el banquillo ante el Crystal Palace. El cuerpo técnico evaluará su estado físico definitivo antes del inicio del partido.

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Un regreso a la competición con cautela

El estado físico sigue siendo un asunto delicado para Maddison tras un difícil periodo de baja. Se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión del ligamento cruzado anterior y sufrió un problema en el hombro durante la derrota ante el Brentford en el primer fin de semana de la temporada.

Recientemente marcó su regreso al once titular al abrir el marcador contra el Coventry City a principios de este mes. El club está actuando con cautela para asegurarse de que se mantenga en forma durante el resto de la campaña.

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«Maddison y los jugadores que vuelven de una lesión larga tienen que trabajar más que los demás, pero él ya lleva cuatro o cinco semanas», añadió De Zerbi. «Así que no creo que sea un problema que pierda dos días, pero después tenemos que analizar si asumimos el riesgo o no».

Udogie regresa para reforzar la plantilla

Maddison no es el único jugador que volverá a la acción con el Tottenham este fin de semana. El lateral Udogie también podría jugar tras perderse los dos últimos partidos por una lesión de rodilla. El regreso de ambos supone un gran impulso para el equipo. De Zerbi espera aprovechar una alineación titular reforzada para conseguir tres puntos vitales en la Premier League.