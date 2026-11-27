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El nombre del inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli saudí, vuelve a sonar para regresar a la Premier League después de que el Tottenham Hotspur haya mostrado interés en ficharlo para reforzar su ataque. El equipo necesita un nuevo delantero capaz de marcar la diferencia, pero la operación se presenta complicada por la competencia por el jugador y por el coste económico de su incorporación.

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El veterano delantero es una pieza fundamental en el Al Ahli desde su llegada en el verano de 2024. Desde entonces ha llevado al equipo a conquistar tres títulos: la Supercopa nacional (1) y la Liga de Campeones de la AFC Élite (2).

El periodista Paul Brown aseguró en declaraciones al programa «En la portería» que el Tottenham quiere de verdad fichar a Toney, aunque se enfrenta a una fuerte competencia de otros clubes que buscan hacerse con sus servicios, lo que hace que su futuro siga sin estar asegurado por ahora.

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Brown señaló que la llegada del delantero inglés en calidad de cedido sigue siendo una posibilidad, aunque dependerá de la postura del Al Ahli y de si está dispuesto a desprenderse temporalmente del jugador, en un momento en el que el deseo del Tottenham por sí solo podría no bastar para cerrar la operación.

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Toney acumula unos registros goleadores llamativos desde que llegó al Al Ahli procedente del Brentford en el verano de 2024. Ha aportado un gran plus ofensivo al equipo y se ha consolidado como uno de los delanteros más destacados de la Liga Roshn.

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En la temporada 2024-2025, Toney marcó 23 goles en 30 partidos de la liga saudí, y en la siguiente elevó todavía más su promedio con 32 tantos en 32 encuentros, además de 7 asistencias, confirmando su valor como uno de los mejores delanteros de la competición.

Su influencia no se limitó a las cifras en el campeonato local: fue una pieza importante en la conquista del Al Ahli de la Liga de Campeones de la AFC Élite dos veces consecutivas, en las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, lo que lo convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo en esa etapa.

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Toney ha mantenido su gran nivel en la presente temporada, con 13 goles y 3 asistencias en sus primeros 10 partidos de la Liga Roshn, según las estadísticas de la Liga Saudí, lo que confirma la continuidad de su eficacia goleadora pese al cambio de temporadas y de circunstancias.

El obstáculo económico podría frenar su regreso a Inglaterra

Pese a estas cifras, Brown cree que el Tottenham podría encontrarse con un problema importante en el apartado económico, tanto por el traspaso que costaría fichar al jugador como por el salario que percibe, algo que podría complicar la operación para el club londinense.

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Así, el regreso de Toney a la Premier League no depende solo del deseo del Tottenham de ficharlo, sino de tres factores principales: superar la competencia por su fichaje, obtener el visto bueno del Al Ahli y alcanzar una fórmula económica adecuada para ambas partes.

Cabe destacar que el Newcastle también aspira a fichar a Ivan Toney, ya que el entrenador alemán Matthias Jaissle está convencido de sus cualidades, y ya coincidió con él en el Al Ahli.