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El Tottenham presentará una queja formal después de que Jayden Bogle evitara la tarjeta roja por su entrada temeraria a Mathys Tel en la derrota por 1-0 en el campo del Leeds. Tel tuvo que ser sustituido antes del descanso y el Tottenham considera que la decisión contrasta con la expulsión de Jean-Philippe Mateta ante ellos una semana antes, mientras que Roberto De Zerbi insistió en que sigue confiando plenamente en los árbitros.

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El Tottenham pedirá explicaciones a Pro Ref por la decisión sobre Bogle

El Tottenham presentará una queja formal ante el organismo arbitral Pro Ref después de que Bogle evitara la tarjeta roja durante la derrota por 1-0 del sábado ante el Leeds en Elland Road. Según The Independent, el Tottenham considera que el defensa debería haber sido expulsado y escribirá a Pro Ref para pedir una explicación de por qué la acción no acabó en expulsión.

Bogle se lanzó a por el balón en una entrada sobre Tel durante la primera parte y cayó sobre el tobillo del delantero con el pie izquierdo. El árbitro John Brooks señaló falta a favor del Tottenham, pero no mostró ninguna tarjeta a Bogle ni le impuso otra sanción.

El VAR no interviene y Tel tiene que ser sustituido

El juego se detuvo mientras Tel recibía atención sobre el césped y el árbitro de VAR Tony Harrington examinó la acción detenidamente. Tras una revisión de cuatro minutos, Harrington decidió no enviar a Brooks al monitor a pie de campo y, aunque la entrada fue considerada «temeraria», Bogle no recibió ninguna sanción.

Tel volvió al campo, pero Dominic Solanke le sustituyó en el minuto 43 por las molestias que persistían en el tendón de Aquiles. El Leeds acabó ganando gracias a un gol de Noah Okafor. En declaraciones a la BBC, Darren Cann, exárbitro asistente de la Premier League, afirmó: «La entrada de Bogle cumple los criterios para ser considerada juego brusco grave porque pone en peligro la integridad de un adversario. Puede considerarse afortunado de seguir en el campo».

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La roja a Mateta podría reforzar los argumentos del Tottenham

El Tottenham podría citar la tarjeta roja que vio el delantero del Crystal Palace Mateta por su falta sobre Micky van de Ven en la victoria por 2-0 de una semana antes. En aquella ocasión, el árbitro Michael Oliver mostró inicialmente una tarjeta amarilla, pero la cambió por una roja tras una revisión del VAR. Más tarde, en Elland Road, Pedro Porro fue amonestado por una entrada similar a la de Bogle, lo que enfureció a De Zerbi.

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De Zerbi fue más crítico con sus propios jugadores después del partido, pero dijo sobre la decisión: «Tengo mucha confianza en el árbitro. No cambia nada si va al monitor. No sé si tomaron la decisión correcta. Tenemos que centrarnos en el rendimiento y en lo que podemos mejorar. Me sorprendió la tarjeta amarilla a Pedro Porro porque estaba claro. Sobre la posible tarjeta roja, no sabría decir. Confiamos plenamente en el árbitro y en el VAR. No puedo decir nada más».

El Key Match Incidents Panel revisará la entrada de Bogle

El Key Match Incidents Panel revisará la decisión en los próximos días, mientras el Tottenham espera una explicación de Pro Ref.

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Mateta, por su parte, está cumpliendo una sanción de tres partidos después de que la Federación Inglesa de Fútbol rechazara el recurso del Crystal Palace contra su tarjeta roja.