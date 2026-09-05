El Tottenham Hotspur vuelve a decepcionar y sigue esperando su primer gol en la Premier League esta temporada

El Tottenham Hotspur tampoco logró ganar su tercer partido de la temporada en la Premier League. Tras las derrotas ante Brentford (3-0) y Newcastle United (0-2), los londinenses no pasaron este sábado del 0-0 en casa del Nottingham Forest, que con dos puntos ha arrancado algo mejor que los Spurs.

Los Spurs comenzaron bastante bien y pudieron adelantarse pronto por medio de Omar Marmoush. Sin embargo, el egipcio decepcionó con un disparo que se fue rozando el poste izquierdo. En la otra portería, Morgan Gibbs-White firmó un intento de aviso que se marchó por encima del larguero.

Fueron de inmediato algunos de los momentos más destacados de una primera parte que decepcionó enormemente. Tras el descanso, Micky van de Ven no tardó en dejarse ver. El internacional neerlandés, que formó una pareja de centrales con Jan Paul van Hecke, remató fuera de cabeza a la salida de un córner.

El técnico del Spurs, Roberto De Zerbi, dio entrada, entre otros, a Mohammed Kudus, y el ghanés supo aportar de inmediato algo de dinamismo al juego ofensivo de los londinenses.

Aun así, el Forest creyó ponerse por delante cuando Neco Williams empujó sobre la línea de gol tras una situación rocambolesca entre Van Hecke y Sandro Tonali. Sin embargo, el VAR detectó que hubo mano del galés, por lo que su gol fue anulado.

Prácticamente justo después, el Spurs debió golpear. Marmoush disfrutó de un océano de espacio y debió abrir para Kudus, completamente desmarcado. El delantero buscó el lucimiento personal, falló de manera estrepitosa y Kudus no pudo ocultar su enfado.

En el tramo final todavía pudo salir bien para el Spurs, cuando Kudus puso un centro exquisito a la cabeza de su compañero de banquillo Dominic Solanke. El exdelantero del Vitesse cabeceó lamentablemente por encima del larguero: 0-0.



