El Tottenham Hotspur se lanza a por un fichaje sensacional y recibe señales positivas

El Tottenham Hotspur apuesta fuerte en el mercado. Según los expertos Matteo Moretto y Fabrizio Romano, el club londinense puja por Sandro Tonali, estrella del Newcastle United.

«El Tottenham está dispuesto a darle a Tonali las riendas del "nuevo proyecto"», escribe Moretto. Tonali tiene contrato hasta mediados de 2029, con opción a una temporada más.

Sin embargo, el traspaso no será fácil: según la prensa británica, el Newcastle pide unos 115 millones de euros (100 millones de libras) y otros tres grandes clubes ingleses también siguen al italiano.

Además, United, City y Arsenal siguen al centrocampista, que llegó en 2023 del Milan por 65 millones y, pese a su sanción, ha jugado 110 partidos con los ‘Magpies’.

El Tottenham lo considera prioridad y planea usar como “arma secreta” a su entrenador, Roberto De Zerbi, natural de Brescia, cerca de Lodi, ciudad natal del centrocampista.

Según Moretto, el centrocampista está abierto al proyecto londinense y ya ha dado el visto bueno. Su agente, Giuseppe Riso, no descartó en marzo una salida este verano.

Con De Zerbi, que evitó el descenso, los Spurs confían en dar un salto la próxima campaña; la anterior salvaron la categoría en la última jornada.