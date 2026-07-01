El Tottenham Hotspur quiere superar al Manchester City y presenta una oferta de más de 100 millones

El Tottenham Hotspur quiere fichar a Sandro Tonali. Según el periodista Ben Jacobs, ofrece unos 105 millones de euros, mientras que el Newcastle pide cerca de 115 millones.

Las conversaciones entre ambos clubes continúan. El Tottenham lleva tiempo interesado en el centrocampista italiano, cuyo contrato con el Newcastle finaliza en 2028. Transfermarkt lo valora en 80 millones de euros.

Los londinenses tienen ventaja, aunque ahora compiten con el Manchester City. El nuevo técnico, Enzo Maresca, quiere reforzar el centro del campo y ve en su compatriota el candidato ideal. Aún se desconoce si llegará una primera oferta.

Tonali, de 26 años, llegó al Newcastle en 2023 y ganó con él la EFL Cup en 2025. Antes jugó en Brescia y AC Milan.

El Tottenham se muestra muy activo: ha fichado a Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dubravka como agentes libres, y a Jan Paul van Hecke procedente del Brighton por 60 millones.

Además, fichará a Mateus Fernandes, centrocampista del West Ham que ya ha recibido luz verde para someterse a reconocimiento médico.

El club londinense abonará 85 millones de libras (casi 99 millones de euros) por Fernandes, lo que lo convertirá en el fichaje más caro de su historia, superando los 65 millones pagados por Xavi Simons.