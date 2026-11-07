El Tottenham Hotspur cuenta con una baza especial para el sensacional regreso de Harry Kane

El Tottenham Hotspur aún tiene una baza especial ante un posible regreso de Harry Kane. Pese al nuevo contrato millonario que el delantero inglés firmó recientemente con el Bayern de Múnich, su antiguo club cuenta con una cláusula que podría influir en un futuro traspaso. Así lo informa The Telegraph.

Kane renovó recientemente su contrato con el Bayern hasta mediados de 2029. Según informaciones anteriores, se convirtió así en el jugador mejor pagado de Europa, con un salario base garantizado de, al parecer, unas 400.000 libras por semana. Sin embargo, la renovación no significa que el Tottenham haya perdido todas las opciones de reunirse con su antiguo capitán.

Cuando Kane fichó por el Bayern en el verano de 2023, el Tottenham se aseguró un derecho especial. El club londinense tiene un denominado «derecho de primera opción para igualar ofertas», que le permite igualar una eventual oferta de otro club por el delantero. El acuerdo seguirá vigente durante toda su etapa en el Bayern, incluso si vuelve a renovar su contrato.

La cláusula solo será relevante si el Bayern decide vender a Kane y el propio atacante está dispuesto a regresar al Tottenham. No se fijó ninguna cantidad de traspaso por adelantado. Si otro club llega a un acuerdo con el Bayern, el Tottenham tendrá la posibilidad de presentar la misma oferta e intentar llevar a Kane de vuelta a Londres.

Según The Telegraph, el Tottenham aprovecharía cualquier oportunidad económicamente viable para recuperar al máximo goleador de su historia. Sin embargo, un posible regreso no ocupa actualmente los pensamientos de Kane. El delantero de 33 años está plenamente centrado en su futuro en el Bayern, donde todavía quiere ganar grandes títulos.

Kane se marchó a Alemania en 2023 por unos 95 millones de euros. El inglés jugó nada menos que trece años en el Tottenham, con el que marcó un total de 280 goles. Así se convirtió en el jugador más goleador de la historia del club.

El delantero también ha firmado cifras impresionantes en el Bayern, coronadas con la conquista del Balón de Oro la semana pasada. Aun así, los acuerdos alcanzados mantienen entreabierta la puerta a un posible regreso al Tottenham.