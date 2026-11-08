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El Tottenham Hotspur ha dado el insólito paso de solicitar que se prohíba oficialmente el acceso a un periodista tras la aparición de un polémico vídeo en redes sociales. El club del norte de Londres ha presentado una queja ante la Premier League después de que unas imágenes mostraran al periodista participando en cánticos despectivos junto a aficionados rivales.

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El Tottenham pide que se prohíba a un periodista cubrir al club por un vídeo viral

El corresponsal de ESPN Brasil Joao Castelo-Branco fue grabado con una camiseta del Arsenal mientras cantaba canciones contra el Tottenham junto a aficionados del Arsenal en São Paulo. En las imágenes, el periodista participa en el conocido cántico «Odiamos al Tottenham», en el que se califica al club del norte de Londres de «m***».

Según The Times, la difusión del vídeo indignó al Tottenham. El club se puso de inmediato en contacto con la Premier League para exigir que se impida a Castelo-Branco cubrirlo en el futuro, lo que le impediría entrevistar a Roberto De Zerbi y a los jugadores de la plantilla. Las conversaciones para resolver la disputa siguen en curso, aunque el Tottenham ha aclarado que no pretende que la prohibición se extienda a toda la cadena.

Castelo-Branco pide disculpas

El periodista brasileño ha retirado desde entonces el vídeo de sus canales y ha expresado su profundo arrepentimiento. Después de enviar un correo electrónico al club y mantener una reunión virtual con sus superiores y la Premier League, reconoció su falta de criterio en unas declaraciones a The Times.

«Quería pedir disculpas al club por el vídeo que grabé con aficionados del Arsenal en Brasil cantando una canción despectiva sobre el Tottenham Hotspur Football Club», dijo Castelo-Branco. «Dada mi función como corresponsal en el Reino Unido, creo que cometí un error. El vídeo se publicó en la página de Instagram del pódcast y se reprodujo en mi página personal».

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Y añadió: «Entiendo que pueda resultar ofensivo para el Tottenham y sus aficionados, y debería haber pensado más en el hecho de cantar eso y en la repercusión que podía tener. La Premier League notificó a ESPN que el Tottenham había visto la publicación y que no le había gustado, y acordamos eliminarla. Espero que podamos pasar página. Me replantearé los límites de ese personaje que adopto en el pódcast y tendré más cuidado».

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Traspasó los límites profesionales

Aunque Castelo-Branco no es corresponsal dedicado exclusivamente al Tottenham, su labor de cobertura del fútbol inglés hace que asista con frecuencia a partidos de la Premier League. Sus actos suscitaron un enorme escrutinio debido a su destacada presencia en redes sociales: cuenta con 168.000 seguidores en Instagram y otros 188.000 en X.

Además, el vídeo se compartió inicialmente a través del pódcast Correspondentes Premier de ESPN Brasil. Esa plataforma cuenta con más de 42.000 seguidores en Instagram, lo que amplificó considerablemente la difusión del polémico vídeo antes de que acabara siendo eliminado.

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En busca de la reacción tras la derrota en Elland Road

Al margen de la polémica mediática, el Tottenham busca recomponerse sobre el césped después de una decepcionante visita a West Yorkshire. Su impresionante racha de tres victorias consecutivas quedó truncada con una derrota por 1-0 ante el Leeds United el sábado por la tarde.

El gol de la victoria de Noah Okafor, que salió desde el banquillo en Elland Road, supuso un frustrante revés. La plantilla tendrá ahora que volver a centrarse para recuperar el impulso y enderezar su campaña liguera.